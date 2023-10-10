支持以色列 貼錯巴人圖 珍美李寇蒂斯遭網民抨擊

以巴開戰，在以色列土生土長並曾當兵的「神奇女俠」姬兒加杜（Gal Gadot）、《非常巨星揀老公》女星莎拉蕭華文（Sarah Silverman）、《帶著老母去旅行》愛美舒瑪（Amy Schumer） 等演員，紛紛在社交平台發文，以示支持以色列。

今年在奧斯卡頒獎禮贏得最佳女配角獎的珍美李寇蒂斯，亦是支持以色列的一分子。她上周六在社交網上載照片，可見幾名兒童神色慌張，其中抱着小女孩的少年及另外數人，更抬頭望向天空。珍美留言形容，「來自天空的恐懼」，又附有以色列國旗的emoji，並提到《紐約時報》及女攝影記者Samar Abu Elouf。

以加沙為基地的自由身攝影記者Samar Abu Elouf，不時替《紐約時報》等傳媒工作，她其後在社交網重貼珍美李寇蒂斯上傳社交網的照片，澄清圖中小孩是在加沙的巴勒斯坦人，表示巴人家庭帶着孩子從加沙地帶北面逃到聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）尋求庇護，「在加沙地帶邊界，這些孩子聽到轟炸聲而害怕」。「真相大白」後不少網民炮轟珍美李寇蒂斯用錯誤照片以示支持以色列，「這些照片在加沙拍攝，那些抬頭望天的孩子是巴人」；也有網民取笑珍美無知，「看看照片後方的店舖寫有阿拉伯文，如果地點在以色列，那該是希伯來文。事實上，這張照片來自加沙，那些孩子是巴勒斯坦人，懼怕以色列空襲」。有網民斥責珍美的信息奇怪，「你貼出加沙為基地的穆斯林攝影記者拍攝的巴勒斯坦兒童照片，然後旁邊放以色列國旗，再加個令人難以置信的圖說」；亦有網民狠批她說謊無恥。

Kylie Jenner刪帖被評趕潮流

另一方面，最近與《以你的名字呼喚我》添密菲沙洛米（Timothee Chalamet）打得火熱的26歲真人騷女星Kylie Jenner，日前亦在有3.9億追隨者的社交網，貼出支持以色列的圖片，但遭網民批評「惡心」，反問Kylie是否知道其閨密兼名模Gigi Hadid與Bella Hadid姊妹，一直以來支持巴勒斯坦。未知是否網民群情洶湧，Kylie隨後刪除帖文，網民依然不肯放過她，「顯然她根本不知道發生什麽事，（帖文）純粹趕潮流」。

Gigi與Bella Hadid姊妹的父親Mohamed是在拿撒勒出生的巴勒斯坦人，因戰亂幼年隨家人逃到敘利亞、突尼斯亞及希臘；Gigi的爺爺為美國之音工作，最後舉家遷居華盛頓，Mohamed在美國受教育，畢業於麻省理工，並且是著名地產商。Gigi 與Bella Hadid姊妹因血緣關係，一直支持巴勒斯坦，多次參與相關公開活動。