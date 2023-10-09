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娛樂

雄心打造「掂」字飲食王國 33歲龔嘉欣向錢看 講金不講心

龔嘉欣孖日籍緋聞男友做蛋糕生意有默契 目標全港有分店

【明報專訊】娛樂圈競爭大，很多藝人為未來鋪路經營「副業」，開拓商機。33歲龔嘉欣在圈中默默耕耘逾15年，看準時機與緋聞男友日籍蛋糕烘焙師松岡哲也合作打造「星」級蛋糕在餐廳推出，有望成為新一代「甜品女王」。正為無綫新劇《企業強人》開工的她，趁機向劇中對手，包括開咖啡店的陳豪和開餐廳的譚俊彥取生意經，她繼推出蛋糕後，積極部署開麵店和火鍋店，邁向打造自己品牌的飲食王國。自稱有錢才有安全感的龔嘉欣現階段講金不講心，全力做生意賺錢，結婚生仔容後再算。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

龔嘉欣是甜品控，喜愛各類中西甜點，對蛋糕是忠實「狂熱分子」，幾乎每日都食。因緣際遇，沒料喜好能變成一門生意，「我覺得當工作到好疲累、壓力很大時，食甜品可令人變得開心」。她獲餐飲集團老闆娘Karen邀請加盟合作，在對方旗下餐廳推出蛋糕系列。目前已進駐尖沙嘴和大圍的大型商場，會繼續看着地圖，再尋找其他合適地點開分店，希望全港九新界每個地區都有，地圖上逐點組成一個「掂」字。

從頭學起當OL

拍劇投入認真，做生意也親力親為，龔嘉欣獲安排加入管理層了解運作。入行後從未體驗演員以外的職業，要從頭學起，她形容像是實習生，感覺新鮮又好奇，「從未在寫字樓工作、未做過OL，要靠各部門同事幫忙，再自己慢慢觀察。我要學計數、人事管理和採購等，當中計數我最差，不過因為做娛樂圈多年，接觸到好多人，所以從他們取經，相對做marketing（市場推廣）較為拿手」。

即使忙拍劇又要返寫字樓，龔嘉欣照樣親自為朋友接訂單，絕不假手於人，又樂意聽取大家意見，不會只顧個人喜好和口味；如她最愛的忌廉蛋糕，是參考小朋友的喜好而設定。被封yes契媽的龔嘉欣說：「我們想蛋糕色彩繽紛，加上新鮮水果鋪在蛋糕外層，至於甜度對我是不夠，但為迎合大眾口味就不能太甜。見小朋友和契仔契女食得開心，我都好開心，Rafael（陳凱琳長子）最鍾意食芝士蛋糕和提子，他見到我就知一定有蛋糕食。」

從商不棄影

龔嘉欣正密鑼緊鼓籌備陸續開分店，未敢鎖定建立自己的甜品王國為目標，她一直有個夢想，是正式學廚，「自知尚有很多地方要學習，不敢講要建立王國。我目標不止做甜品，還想開餐廳。之前曾經有念頭，認真正式去外國修讀類似藍帶的廚藝課程，可是必須要離開香港一段時間，拍劇暫時走不開，希望之後有機會和時間完成夢想」。

對於未來，龔嘉欣決定繼續幕前和甜品生意各取平衡，有信心兩邊能同時兼顧。拍劇10多年的長時間訓練，令她懂得分身術，隨時保持狀態。知道最近有藝人投資開設的餐廳蝕本結業，她表示不擔心，「因為之前都有開火鍋店（在馬來西亞）經驗，而且有集團的團隊資源和人手幫助，我要到內地拍劇，很放心將生意交予他們打理」。

信任緋聞男友

龔嘉欣與緋聞男友松岡哲也合作經營甜品生意，未有擔心因工作意見分歧而影響感情，她很尊重和信任對方的專業，與松岡已建立互信默契，事事有商有量，做到公私分明，「我整甜品唔叻，所以製作主力交由松岡及他的團隊負責，他們非常有創意，設計出來的蛋糕好靚，為香港創造獨一無二的作品。他不會因應我個人喜好或口味，為我專門製作，只會在意市場和客人的反應。當有新作品出籠，我永遠是最後一個試食，每次他們僅留一小件，然後砌成一個蛋糕拼盤才讓我試味。食完我以客人角度分享意見，他和團隊都好接受」。

賺錢永不嫌多

龔嘉欣直認朋友都知她性格直率，好食與否會直接說出口，但會用適當方法表達，不擔心工作上有拗撬而影響感情。演藝事業和生意都發展穩定，曾表示打算40歲才考慮結婚的龔嘉欣尚未計劃人生大事，目前忙到連日常食飯、去洗手間或回覆電話短訊都沒有時間，想等心理狀態準備好，才組織家庭和生小朋友，想做稱職盡責的太太和母親。龔嘉欣現時講金不講心，「現在賺錢最重要，我好鍾意儲錢，有錢才有安全感。想賺第一桶金永遠不會嫌多，做生意同拍劇一樣，無論最後結果好定不好，只要盡力去做就可以」。

場地提供：KEW+

髮型：Henry Li

化妝：Sue Cheung

服裝：ba&sh

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