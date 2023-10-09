明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

炎明熹處女騷唱姜濤作品感觸落淚 尾場受颱風影響延期

炎明熹開騷｜Gigi獻唱姜濤《Dear My Friend,》感觸落淚

【明報專訊】炎明熹（Gigi）一連兩場首個個人演唱會《炎明熹Gi-FORCE演唱會》前晚在九展Star Hall開鑼，全場爆滿。颱風「小犬」襲港，Gigi在3號強風信號下順利完成首晚演出，昨午天文台發出八號熱帶氣旋警告信號，至晚上仍維持，尾場個唱宣布延期。Gigi前晚換上多個型格及可愛造型又跳又唱，還請來另一名「Gigi」梁詠琪擔任嘉賓，給歌迷驚喜。出道兩年的Gigi獻唱姜濤歌曲《Dear My Friend,》，想到身邊朋友和粉絲愛護，忍不往落淚。

記者：柯美

攝影：劉永銳

Gigi演唱會場外以波波佈置，有多個打卡點，蘇永康、楊千嬅與丈夫丁子高、李克勤與太太盧淑儀、草蜢等送上花籃祝賀Gigi演出成功；粉絲以雪糕車應援，高峰時有逾百人排隊食雪糕兼打卡。Gigi父母、嫲嫲、弟弟及妹妹專程由內地來港捧場，還有周吉佩、《聲夢傳奇》鍾柔美、詹天文、張馳豪、何晉樂等現身支持。

勁歌熱舞 360度翻筋斗

演唱會舞台以外太空為背景，Gigi從火星降落到背景為埃及金字塔半球體舞台上，穿上立體LED燈舞衣的Gigi唱出《真話的清高》，接着除下LED燈舞衣，現闊膊露腰、露背銀色閃片短裙，獻唱多首歌曲曬歌藝，全場歡呼拍掌。Gigi之後換上紅色閃片長裙，有男粉絲大嗌「好靚呀」。其後Gigi穿上黑色短褲裝，在舞蹈員伴舞下，勁歌熱舞一口氣唱出蔡建雅的《別找我麻煩》、馮允謙《Freakin’Nightmare》、李玟《刀馬旦》和《Little Magic》。

Gigi在舞蹈員協助下做出360度翻筋斗動作，全場嘩然，她自爆第一次開演唱會難免有少許甩漏，叫大家拍掌給予鼓勵，「綵排話長唔長、話短唔短，希望藉今次演唱會令自己進步和接受挑戰，尤其是跳舞，綵排了幾次，人算不如天算，條裙有部分甩了，大家應該睇唔到，實在太好了。跳舞真的很難，所以我很佩服唱跳歌手和跳舞老師，一直對跳唱有興趣，與舞蹈老師和舞蹈員相處幾日，他們對我非常好，像哥哥姐姐般照顧我。今次演唱會準備了很多歌，導演問我平時喜歡聽什麼歌，我的歌單有1000首歌以上」。

希望遇見以前的自己

Gigi有感而發表示出道兩年，身邊有很多愛惜她的親人、同事、朋友，今（前）晚他們來到現場看她表演，非常開心和幸運，「多謝家人和一班《聲夢》朋友之餘，跟大家講個事故，有粉絲送給我一支紫色咪，在總綵排前一日壞了，多謝同事幫我找到同型號的咪。耳機在總綵排時壞了，多謝唱歌老師託朋友找到，感恩有一班天使，以下首歌送給他們和曾經的自己」。她唱出MIRROR成員姜濤的《Dear My Friend,》，其間忍不住轉身爆喊，強忍淚水唱最後一句，台下觀眾大嗌「唔好喊，加油」。

Gigi哽咽說：「最初以為會忍得住，衰到死，眼淚是不聽人講話，這首歌怎樣唱都會喊。姜濤先生將這首歌送給逝世的朋友，我就送給愛惜我的朋友和陪我成長的粉絲，他們是我最大的動力。我話送給曾經的自己，所以先忍唔住喊，人長大後，可能以前的自己不見了，希望她會回來，覺得她會回來，我會等她，希望在行的路上可以再遇見她。」然後與粉絲大合唱《好想約你》。Gigi還唱出MIRROR成員柳應廷的《Jonathan's Soliloquy》。

Gigi透露這兩年收到很多粉絲的手寫信，非常珍貴，已儲滿5個月餅罐，笑言有日見到她流落街頭，肯定是家中已堆滿粉絲的信。她公開讀出兩封粉絲信，稱這些信對她是很大鼓勵，不知道自己可以陪大家多久，所以會珍惜每一分時光，希望成為值得大家喜歡的歌手，沒有大家的支持，就沒有今日的炎明熹。

梁詠琪讚Gigi唱歌叻又可愛

Gigi邀得英文名同是「Gigi」的梁詠琪擔任嘉賓，合唱後者的《我鍾意》。二人以「大Gigi」與「小Gigi」相稱，梁詠琪羨慕Gigi在18歲開第一個個人演唱會，「很厲害，出道兩年已踏上舞台開演唱會，我在後台聽她唱歌，非常好聽，我很享受，很值得我們支持。你唱歌很可愛，講說話更可愛」。

梁詠琪笑言Gigi翻唱她的《我鍾意》和《短髮》，都是對方出世前的歌，多謝Gigi重新演繹變成新歌，明白對方為何有那麼多父母級粉絲，笑言也想生一個像Gigi唱歌叻又可愛的女兒。Gigi送上繡上有「Gigi」圍裙給梁詠琪，因知對方喜愛陶瓷，整陶瓷時可穿上這條圍裙，接着梁詠琪唱出《Today》。最後Gigi換上白色透視裙一口氣唱出《大開眼界》、張韶涵《隱形的翅膀》、張國榮《今生今世》，以及首次公開演唱的新歌《Only For Me》和《如海》結束演唱會，沒有encore環節。Gigi尾場演唱會延期，主辦表示觀眾保留10月8日完整門票，會盡快公布後續安排事宜。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

相關字詞﹕炎明熹Gi-FORCE演唱會 炎明熹（Gigi）

上 / 下一篇新聞