炎明熹處女騷唱姜濤作品感觸落淚 尾場受颱風影響延期

記者：柯美

攝影：劉永銳

Gigi演唱會場外以波波佈置，有多個打卡點，蘇永康、楊千嬅與丈夫丁子高、李克勤與太太盧淑儀、草蜢等送上花籃祝賀Gigi演出成功；粉絲以雪糕車應援，高峰時有逾百人排隊食雪糕兼打卡。Gigi父母、嫲嫲、弟弟及妹妹專程由內地來港捧場，還有周吉佩、《聲夢傳奇》鍾柔美、詹天文、張馳豪、何晉樂等現身支持。

勁歌熱舞 360度翻筋斗

演唱會舞台以外太空為背景，Gigi從火星降落到背景為埃及金字塔半球體舞台上，穿上立體LED燈舞衣的Gigi唱出《真話的清高》，接着除下LED燈舞衣，現闊膊露腰、露背銀色閃片短裙，獻唱多首歌曲曬歌藝，全場歡呼拍掌。Gigi之後換上紅色閃片長裙，有男粉絲大嗌「好靚呀」。其後Gigi穿上黑色短褲裝，在舞蹈員伴舞下，勁歌熱舞一口氣唱出蔡建雅的《別找我麻煩》、馮允謙《Freakin’Nightmare》、李玟《刀馬旦》和《Little Magic》。

Gigi在舞蹈員協助下做出360度翻筋斗動作，全場嘩然，她自爆第一次開演唱會難免有少許甩漏，叫大家拍掌給予鼓勵，「綵排話長唔長、話短唔短，希望藉今次演唱會令自己進步和接受挑戰，尤其是跳舞，綵排了幾次，人算不如天算，條裙有部分甩了，大家應該睇唔到，實在太好了。跳舞真的很難，所以我很佩服唱跳歌手和跳舞老師，一直對跳唱有興趣，與舞蹈老師和舞蹈員相處幾日，他們對我非常好，像哥哥姐姐般照顧我。今次演唱會準備了很多歌，導演問我平時喜歡聽什麼歌，我的歌單有1000首歌以上」。

希望遇見以前的自己

Gigi有感而發表示出道兩年，身邊有很多愛惜她的親人、同事、朋友，今（前）晚他們來到現場看她表演，非常開心和幸運，「多謝家人和一班《聲夢》朋友之餘，跟大家講個事故，有粉絲送給我一支紫色咪，在總綵排前一日壞了，多謝同事幫我找到同型號的咪。耳機在總綵排時壞了，多謝唱歌老師託朋友找到，感恩有一班天使，以下首歌送給他們和曾經的自己」。她唱出MIRROR成員姜濤的《Dear My Friend,》，其間忍不住轉身爆喊，強忍淚水唱最後一句，台下觀眾大嗌「唔好喊，加油」。

Gigi哽咽說：「最初以為會忍得住，衰到死，眼淚是不聽人講話，這首歌怎樣唱都會喊。姜濤先生將這首歌送給逝世的朋友，我就送給愛惜我的朋友和陪我成長的粉絲，他們是我最大的動力。我話送給曾經的自己，所以先忍唔住喊，人長大後，可能以前的自己不見了，希望她會回來，覺得她會回來，我會等她，希望在行的路上可以再遇見她。」然後與粉絲大合唱《好想約你》。Gigi還唱出MIRROR成員柳應廷的《Jonathan's Soliloquy》。

Gigi透露這兩年收到很多粉絲的手寫信，非常珍貴，已儲滿5個月餅罐，笑言有日見到她流落街頭，肯定是家中已堆滿粉絲的信。她公開讀出兩封粉絲信，稱這些信對她是很大鼓勵，不知道自己可以陪大家多久，所以會珍惜每一分時光，希望成為值得大家喜歡的歌手，沒有大家的支持，就沒有今日的炎明熹。

梁詠琪讚Gigi唱歌叻又可愛

Gigi邀得英文名同是「Gigi」的梁詠琪擔任嘉賓，合唱後者的《我鍾意》。二人以「大Gigi」與「小Gigi」相稱，梁詠琪羨慕Gigi在18歲開第一個個人演唱會，「很厲害，出道兩年已踏上舞台開演唱會，我在後台聽她唱歌，非常好聽，我很享受，很值得我們支持。你唱歌很可愛，講說話更可愛」。

梁詠琪笑言Gigi翻唱她的《我鍾意》和《短髮》，都是對方出世前的歌，多謝Gigi重新演繹變成新歌，明白對方為何有那麼多父母級粉絲，笑言也想生一個像Gigi唱歌叻又可愛的女兒。Gigi送上繡上有「Gigi」圍裙給梁詠琪，因知對方喜愛陶瓷，整陶瓷時可穿上這條圍裙，接着梁詠琪唱出《Today》。最後Gigi換上白色透視裙一口氣唱出《大開眼界》、張韶涵《隱形的翅膀》、張國榮《今生今世》，以及首次公開演唱的新歌《Only For Me》和《如海》結束演唱會，沒有encore環節。Gigi尾場演唱會延期，主辦表示觀眾保留10月8日完整門票，會盡快公布後續安排事宜。

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