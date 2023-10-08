宋康昊《韓戲逼人》扮導演感孤獨 宋仲基拍《黑道深淵》手表當片酬

文：蘇珮欣

宋仲基昨日與《黑道深淵》拍檔洪思彬及金亨瑞（BiBi），現身海雲台露天舞台活動。宋仲基表示參加釜山影展比出席康城影展更緊張，很好奇韓國觀眾對新片反應。

早前有報道指宋仲基不收片酬演出《黑道深淵》，對於相關報道，他稱感到不好意思，指電影製作費預算40億韓圜（約2300萬港元），他擔心其片酬會拉高製作費，改變電影重心，無法好好呈現，故決定不收片酬演出，還澄清自己並非《黑》片監製，「錢對我來說不重要，我不太在意錢。我覺得這是一部不錯的電影，但要我投資的話，我應該不會，因為它不是很商業。不過《黑》片劇本有股力量，講述家庭暴力、弱勢社群，值得被拍出來，我希望參與其中，但我片酬很高，會對電影不利」。他透露早前獲電影公司老闆送贈手表，笑言這就是他的「片酬」。

宋仲基稱其角色相當黑暗，「我用一種像活死人的方式來演繹，沒有表情及很安靜」。戲中宋仲基與洪思彬有不少對手戲，基哥稱二人戲裏戲外關係相似，不時相約喝啤酒談天，大讚對方討喜。歌手出身的金亨瑞在台上自告奮勇表演，模仿韓國人氣女團NewJeans歌曲《Hype Boy》舞蹈，宋仲基與洪思彬也跟着跳舞，炒熱現場氣氛，宋仲基說：「原來你們私下這樣玩的嗎？我們的電影很黑暗，原來會這樣玩啊！」

《孩子轉運站》康城影帝宋康昊昨日亦現身宣傳《密探》金知雲執導的新片《韓戲逼人》。講述一名1970年代電影導演剛完成《蜘蛛窩裡的風波》，驚覺必須重拍結局，才能一洗污名，拍出曠世巨作。整個製作團隊在電影公司老闆、演員及審查部門諸多阻撓下，要在兩天內完成補拍的戲分。片中扮演導演的宋康昊稱原以為只有演員辛苦，導演是最輕鬆的，但演出後明白到導演有說不出的痛苦及孤獨，以後也不想再演這種角色，還搞笑向坐在身旁的金知雲導演加油打氣，又謂自己每隔5年與金導合作一次，故今後5年也不會跟他再見。

宋康昊談到日前在開幕禮上與周潤發（發哥）相遇，後者其後於記者會上自稱聽不懂韓語，所以未有與宋康昊交談。宋康昊對此回應說：「周潤發開玩笑而已，我用英語說很榮幸見到他，稱讚他是了不起的演員，他不好意思將這番對話說出來才開玩笑。」

是枝裕和帶童星宣傳《怪物》

另一方面，《小偷家族》日本導演是枝裕和新片《怪物》，早前獲康城最佳劇本及同志金棕櫚獎，昨日在釜山舉行首映。韓媒指4400張戲票在開售5分鐘內售罄，足證電影備受關注。是枝裕和昨日與戲中兩名童星黑川想矢和柊木陽太出席記者會。是枝裕和表示特別喜歡戲中音樂教室演奏一幕，他說：「看到劇本時已覺得這場戲是電影重點，扮演校長的田中裕子自告奮勇要親自演奏，她花了1年時間學習，我將剪輯好的片段傳給負責電影配樂的坂本龍一，他大讚音樂好聽。」

講述韓國女團f(x)已故成員Sulli，生前最後一次受訪的紀錄片《致真理》，獲邀參加紀錄片單元，昨日在海雲台首映。該片導演鄭潤錫指紀錄片不僅是追悼Sulli，外界對Sulli的看法與真實的她不同，紀錄片會描述她最真實一面。