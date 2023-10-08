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娛樂

【娛樂場】ViuTV《尼泊爾山步行》 搣甩窮危險治安差標籤

【明報專訊】岑樂怡（阿妹）和吳蚊蚊主持的ViuTV節目《尼泊爾山步行》拍攝時間橫跨3年，攝製隊2020年3月出發，因新冠疫情中斷拍攝回港，由封關到疫情緩和，相隔3年，大隊再出發，終完成拍攝並播映中。阿妹在旅程中接觸當地人與景物，要帶給觀眾看「真的尼泊爾」。由經常旅居尼泊爾的吳蚊蚊帶隊，征服世界級高山，阿妹挑戰不同程度的hiking trip。

跟不同階層尼泊爾人接觸

入門體驗路線Sarangkot Sunrise Hike，清晨從博卡拉湖邊出發，經過不少鄉村，再沿梯田走大概兩小時，到達最高點，看到著名的魚尾峰雪山和日出。接着挑戰5日4夜行程，Mardi Himal Base Camp Trek是近年新興路線，以較近距離看著名的Annapurna雪山及聖山魚尾峰。大本營在海拔4500米，可看到冰川，沿途見到不少野生動物，如氂牛和鷹。大自然景象令阿妹感震撼，日出也令她感動得流淚。

阿妹和吳蚊蚊在行程中接觸不同階層的尼泊爾人，包括女挑夫、登山父子遊走崎嶇高山執拾垃圾，受萬人跪拜的活女神，生活奢華的尼泊爾王國前貴族；大地震地區受影響的災民，以及走入尋常百姓家學整尼泊爾糕點。

疫情改變心態 無計劃盡做

先後到訪3次尼泊爾，阿妹留下難忘回憶，「我愛上尼泊爾。」她首次到當地是拍護膚品宣傳，是極度奢華之旅，之後兩次是吃苦的背包行程。2020年初新冠病毒擴散，大家出發上飛機是包到冚，抵達後要登山拍攝前一日，當晚政府宣布最後一班機由尼泊爾回港，他們唯有立即離開。阿妹說：「好彩走到！否則起碼等半年再開關才有飛機回香港。」

一個節目拍攝橫跨3年，阿妹笑言自己的外形改變外，心態也不同，「骨膠原流失可能老咗、殘咗。3年時間人也成熟了，看事物較通透，一向對自己要求要盡力做好，壓力很大，所以3年前到尼泊爾拍攝，好擔心自己體能不能應付。經歷了3年新冠疫情，很多事情不會跟安排，盡力就好了，不再自增壓力。這3年來尼泊爾也有改變，因為旅遊業停擺，很多做旅遊的人也轉行了」。

相信觀眾愛看真實深度遊

要說難忘行程，當然是五日四夜的Mardi Himal，阿妹說：「我估唔到自己咁好狀態，凌晨3時出發登頂睇日出，可能我好鍾意山，感覺自己似電兔一樣充滿力量。呢幾日個世界變得好簡單，只有一個任務就是食飽去行山，個人完全冇雜念，好開心享受這個行程。因為想身心靈跟大自然融合，我癲到沒有化妝出鏡，現在想到真正素顏的畫面將播映，有少少擔心，但已做了，也沒法子。」

對於經常被安排拍非一般吃喝玩樂旅遊節目，阿妹說辛苦命是自找的，要她去日本拍吃喝玩樂，會不稱心，觀眾要找這些玩樂資料有太多提供，她喜歡深度遊，「深入地方體驗生活，跟當地人傾偈，相信這是觀眾想睇的，要將我最真實當下的感覺帶畀觀眾」。

阿妹希望透過節目給觀眾看到尼泊爾真實的一面，外界對這個地方有stereotypes想法，是窮、危險、治安不好的地方。尼泊爾是阿妹拍檔吳蚊蚊很喜歡的地方，對方好想將這個地方介紹給香港人，希望節目可以將她心目中的尼泊爾呈現給觀眾。

ViuTV《尼泊爾山步行》共12集

播映日期：10月2日起 （周一至五）

時間：晚上10時30分

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