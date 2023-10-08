明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

蔡思貝喜獲封「美慘強」 無諗爭視后 孔德賢區明妙成功入屋 恨再演情侶

【明報專訊】何廣沛、蔡思貝、吳偉豪、孔德賢等主演無綫劇《你好，我的大夫》播映以來口碑及收視不俗，本周播結局篇，他們昨日聯同其他演員到商場宣傳造勢。蔡思貝演程醫師一角獲內地網民讚賞是實力擔當，形容她的角色是「美慘強」，她多謝大家好評，認為是好劇本和團隊的努力。對於有機會再爭視后，蔡思貝不敢多想。孔德賢飾演的Ed師兄在前晚一集因大腸癌離世，跟區明妙演一對感動不少觀眾，二人開心遇到好劇本和好角色。

記者：林蘊兒

《你好，我的大夫》一眾演員在宣傳活動上嘗試徒手「捉泥鰍」訓練把脈技巧，何廣沛和蔡思貝挑戰成功，但有小演員驚到喊，蔡思貝「大夫」上身從旁安慰。各演員又分享童年照，大部分樣子變化不大，很易估中，何廣沛小時候已眼大大，非常精靈可愛。蔡思貝的父母帶同7歲愛犬油麥菜撐場，身穿背心的蔡思貝右手臂明顯有一大片紅印，手踭位置又瘀又腫，原來她日前不慎撞傷，傷及手筋輕微移位，看中醫接受刮痧治療。

劇集快將完結，何廣沛與蔡思貝均感不捨，劇中多場感人戲令二人看到眼濕濕，為角色的情感帶動感染到觀眾而開心。內地有網民讚蔡思貝是劇中的實力擔當，何廣沛表示認同，他說拍攝時看到對方用心帶領其他新演員，已升呢變前輩，論角色是無得輸。蔡思貝對此說：「多謝大家捧場，全靠有好劇本、演員和幕後團隊去塑造角色都好重要，多謝大家的好評價。可能程醫師角色的性格寫得好，有網民說是『美慘強』，即係靚得來遭遇慘，卻又堅強。」

何廣沛拍親暱戲要蔡思貝教路

楊玉梅在台上稱蔡思貝有機會憑《你好，我的大夫》再爭視后，她認為得到大家認同已足夠，况且稍後有陳茵媺和佘詩曼的新劇推出，所以不敢多想，沒正面回應是否視兩人為爭獎勁敵，只表示十分期待。

何廣沛稱被蔡思貝的感情戲深受感動，忍不住看到眼泛淚光。二人在劇中演情侶，有不少親暱互動，演得投入又有默契。他爆背後原來是蔡思貝教路，如戲中男方用手指篤女方鼻孔叫起牀。問是否現實中的生活情節？蔡思貝笑笑口默認，「好多真實情侶，都會做此動作，係肉酸，但又好甜蜜」。

孔德賢稱角色死得有價值

前晚一集講述劇中Ed師兄（孔德賢飾）及麥寶（區明妙飾）終成情侶，但好景不常，Ed師兄因大腸癌惡化，最終不敵病魔離世。兩人的演出成功入屋，網民受落大讚他們外形相襯，可以組「新情侶CP」。孔德賢與區明妙同感開心，孔德賢稱角色的離世好感人，播出時也看得眼濕濕，「拍那場『六君子』最後的道別戲，監製叫我死忍，不可以太早喊出來。可是大家拍劇對足兩個月，已培養感情，結果那場戲大家都流出真眼淚」。他自覺角色死得有價值，為其他人帶出鼓勵，表達到以生命影響生命。

區明妙回想拍完《你好，我的大夫》已有一年，現在看劇仍很心痛，卻嫌自己演技差。兩人盼將來有機會再合演情侶，提議想轉換比較開心的角色。區明妙獲孔德賢大讚有天分，她自覺仍有很多進步空間，最開心街上有人認得她，能叫出她劇中名字。

上 / 下一篇新聞