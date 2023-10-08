蔡思貝喜獲封「美慘強」 無諗爭視后 孔德賢區明妙成功入屋 恨再演情侶

記者：林蘊兒

《你好，我的大夫》一眾演員在宣傳活動上嘗試徒手「捉泥鰍」訓練把脈技巧，何廣沛和蔡思貝挑戰成功，但有小演員驚到喊，蔡思貝「大夫」上身從旁安慰。各演員又分享童年照，大部分樣子變化不大，很易估中，何廣沛小時候已眼大大，非常精靈可愛。蔡思貝的父母帶同7歲愛犬油麥菜撐場，身穿背心的蔡思貝右手臂明顯有一大片紅印，手踭位置又瘀又腫，原來她日前不慎撞傷，傷及手筋輕微移位，看中醫接受刮痧治療。

劇集快將完結，何廣沛與蔡思貝均感不捨，劇中多場感人戲令二人看到眼濕濕，為角色的情感帶動感染到觀眾而開心。內地有網民讚蔡思貝是劇中的實力擔當，何廣沛表示認同，他說拍攝時看到對方用心帶領其他新演員，已升呢變前輩，論角色是無得輸。蔡思貝對此說：「多謝大家捧場，全靠有好劇本、演員和幕後團隊去塑造角色都好重要，多謝大家的好評價。可能程醫師角色的性格寫得好，有網民說是『美慘強』，即係靚得來遭遇慘，卻又堅強。」

何廣沛拍親暱戲要蔡思貝教路

楊玉梅在台上稱蔡思貝有機會憑《你好，我的大夫》再爭視后，她認為得到大家認同已足夠，况且稍後有陳茵媺和佘詩曼的新劇推出，所以不敢多想，沒正面回應是否視兩人為爭獎勁敵，只表示十分期待。

何廣沛稱被蔡思貝的感情戲深受感動，忍不住看到眼泛淚光。二人在劇中演情侶，有不少親暱互動，演得投入又有默契。他爆背後原來是蔡思貝教路，如戲中男方用手指篤女方鼻孔叫起牀。問是否現實中的生活情節？蔡思貝笑笑口默認，「好多真實情侶，都會做此動作，係肉酸，但又好甜蜜」。

孔德賢稱角色死得有價值

前晚一集講述劇中Ed師兄（孔德賢飾）及麥寶（區明妙飾）終成情侶，但好景不常，Ed師兄因大腸癌惡化，最終不敵病魔離世。兩人的演出成功入屋，網民受落大讚他們外形相襯，可以組「新情侶CP」。孔德賢與區明妙同感開心，孔德賢稱角色的離世好感人，播出時也看得眼濕濕，「拍那場『六君子』最後的道別戲，監製叫我死忍，不可以太早喊出來。可是大家拍劇對足兩個月，已培養感情，結果那場戲大家都流出真眼淚」。他自覺角色死得有價值，為其他人帶出鼓勵，表達到以生命影響生命。

區明妙回想拍完《你好，我的大夫》已有一年，現在看劇仍很心痛，卻嫌自己演技差。兩人盼將來有機會再合演情侶，提議想轉換比較開心的角色。區明妙獲孔德賢大讚有天分，她自覺仍有很多進步空間，最開心街上有人認得她，能叫出她劇中名字。