開騷談朋友因誤會斷交 少爺占強調非余迪偉

少爺占與何兆基出場獻唱《開始就有可能》忽然停下，因音響出問題，粉絲的瘋狂尖叫聲，令他們聽不清楚音樂，於是重新出場再唱。少爺占多年拍檔當奴（唐劍康）任特別嘉賓，合唱艾粒歌曲《大飲茶》，與粉絲跳舞勁興奮。何兆基被問到是否在法國被當地人追打的傳聞，澄清是被人擲垃圾非被打，不開心經歷留陰影。

少爺占唱林一峰歌曲《19》前感性說：「人會好多時因一些說話令朋友產生誤會，或令你誤會他，導致友情無疾而終。不過做得成朋友已經當賺了，無論最終仍是好朋友與否，都已賺了」。安歌時少爺占感激大家支持，承諾每年會一齊開騷。已移居加拿大的何兆基專誠回港兩星期，少爺占騷後透露正計劃今年12月到多倫多與溫哥華，匯合何兆基再開騷。他解釋感言是有感而發，因有很多相交多年感情要好的朋友，近年到海外生活，有些已離世。有聯想他講到因說話令朋友產生誤會致失去友情是指與余迪偉？他說：「不是，沒有想起他，主要是講很久沒聯絡的朋友。」

記者：林蘊兒