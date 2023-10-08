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娛樂

戲言無錢退出歌迷會 吳業坤寫歌求姚焯菲合唱

姚焯菲今晚飛返新西蘭開學 未能入場支持炎明熹開騷

【明報專訊】姚焯菲（Chantel）與吳業坤（坤哥）昨日到九展出席《仁愛堂籌款月暨慈善獎券銷售啟動禮2023》，吸引大批小菲象（粉絲暱稱）與坤哥的粉絲到場支持。Chantel跟坤哥呼籲市民及粉絲多買獎券，善款幫助社會有需要的弱勢社群。他們走下台向粉絲銷售獎券，坤哥自掏腰包買一送一身體力行做善事。Chantel表示以前有買獎券，但忘記有否中獎，抽獎運一時時，試過抽中現金。曾自言是Chantel頭號粉絲的坤哥笑言已退出Chantel歌迷會，因沒交會費，今次很開心一起出席活動，透露會嘗試寫首歌與Chantel合唱。他日前帶病在廣州開演唱會，「現在仍有點不適，好邪，轉季就會感冒，現在要保養好身體，準備11月初在順德演出，12月也有演出，希望完成這3至5場騷後，可以再在香港開騷」。有傳他一場騷歌酬20萬？坤哥說：「冇咁多，希望慢慢遞增、長做長有，現在廣州有經理人部門。」

Chantel無緣看炎明熹演唱會

Chantel日前與粉絲開生日會，會否希望下次回港可以開騷？她表示希望舉行大型音樂會見粉絲，但今年未必成事，「等公司安排，年底前會多出一首歌」。炎明熹（Gigi）昨晚在九展舉行首個個人演唱會，Chantel活動後去看Gigi綵排送驚喜，她未能看騷，同晚趕飛新西蘭開學，12月再回港。

記者：柯美

攝影：劉永銳

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