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娛樂

MIRROR回港數百鏡粉接機 姜濤不適露疲態 盧瀚霆摸肚嗌好飽

AK新歌MV靚人靚景曬腹肌 遭陳卓賢激將法飆高音

【明報專訊】MIRROR出道5周年有連串慶祝活動，上月底全員分兩批前往澳洲墨爾本拍攝ViuTV新團綜，12子嘗試不同體驗，包括坐熱氣球睇日出。完成個多星期拍攝後，MIRROR前晚回港，獲數百鏡粉（粉絲暱稱）接機，粉絲人數以盧瀚霆（Anson Lo）及姜濤最多。Anson Lo心情靚說食飛機餐好飽，又賣關子拒透露此行有否增進兄弟情。姜濤有點不適及疲累；傳有離心的陳卓賢（Ian）似乎心情麻麻，拍照後一個箭步上車。副隊長江𤒹生（AK）在新歌《Blue Monkey》MV大騷8嚿腹肌，MV前晚上架，截至昨晚9時逾150萬點擊。

記者：林祖傑

MIRROR回港吸引鏡粉接機，Anson Lo的「神徒」（粉絲暱稱）前一晚已到場霸位，佔據出入口位置，姜糖（姜濤粉絲暱稱）只能移師集結到對面馬路，兩批粉絲隔着馬路手持燈牌為偶像吶喊壯聲勢。12子前晚乘坐的航班近10時抵港，一小時後才開始從機場貴賓通道分批步出。打頭陣是戴眼鏡的正副隊長楊樂文（Lokman）及AK，對於在新歌《Blue Monkey》MV騷肌，AK說：「少少啦！」

隨後亮相的王智德（Alton）被問後援會宣布解散可有影響心情？他說：「心情OK！等其他人處理。」至於有否獲兄弟安慰？他表示忙拍團綜無心情去想。之後柳應廷（Jer）與李駿傑（Jeremy）步出，Jer笑言全程差不多無睡覺，二人同車離開。緊隨有邱傲然（Tiger），之後是同車的陳瑞輝（Frankie）和邱士縉（Stanley）。

姜濤不忘拍粉絲接機情况

Anson Lo與呂爵安（Edan）齊現身，曾表示要吃5個飛機餐的Anson Lo，搞笑摸着肚子稱吃得很飽。問拍攝可有提升兄弟之間感情？他說：「睇節目你們就會知。」臨上車前他特別走近粉絲，跟他們揮手和派心道謝。早前有報道指有離心的Ian與姜濤同車，獲安排先上車等，他似乎心情麻麻，讓傳媒拍照後一個箭步上車。

壓軸現身的姜濤在等候Ian上車期間，一度把頭挨牆邊休息，看來十分疲累。當他搭扶手電梯見有大批姜糖接機，不忘拿手機拍下。問是否很疲倦及身體不適？他點頭，上車前向姜糖揮手道謝。

Ian激將法要AK飈高音

AK繼《蝸牛》後，相隔3年再由隊友Ian操刀寫新歌《Blue Monkey》。AK表示邀歌無難度，「Ian好爽快答應幫我寫歌，無游說好耐，但他用激將法要我挑戰高音，因為他剛好在最尾寫了句好高音的，我問他是否認真？他說：『你咪試下唱囉！』」AK提到歌名《Blue Monkey》，想表達有時做事可以放鬆些，輕鬆玩着去做，效果會更加好。

AK之前到紐約參加電影節，有了在當地拍MV念頭，透露平時看外國MV，有不少派對及女伴畫面，難得去美國，好想拍到這樣的MV，外國的屋好大、景又靚，想效果似外國氣氛多些。在靚人靚景下，AK拍得分外輕鬆愉快，毫不吝嗇大騷8嚿腹肌，相當吸睛，「今次有好多靚景，睇極都咁開心，外國地方大，就因為地方大，不知點樣選擇」。

跟Anson Lo新歌同獲高點擊

AK除出現選擇困難外，現場拍攝也遇上一些難度，因為要遵守當地拍攝規限外，想不到揸車亦成了愛車之人AK的一大難題，「因為我哋租架1964年Mustang古董車，駕駛時要好有技巧，如果唔係好易死火」。AK在MV有型開着古董車在美國大街上游走，樂在其中。《Blue Monkey》MV截至昨晚9時上架一天逾150萬點擊，Anson Lo較他早兩日出的新歌《ON》MV，昨晚同一時間點擊約166萬，數字相當貼近。

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