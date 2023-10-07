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娛樂

【開箱】《玩謝華爾街行動》 散戶打倒大鱷 故事簡單易明

【明報專訊】改編自真人真事的《玩謝華爾街行動》（Dumb Money），9月15日率先在美國開畫，上映3星期累計票房收818萬美元（約6380萬港元），以3000萬美元（約2.34億港元）製作費計算，成績難言理想；香港剛於10月5日公映，且看在JPEX金融騙案鬧得滿城風雨之下，會否刺激觀眾入場意欲大增？

金融版大衛歌利亞

《黑白魔后》基克喬里斯佩（Craig Gillespie）執導、《蝙蝠俠》保羅丹奴（Paul Dano）與《賤鄰》薛夫洛根（Seth Rogen）合演《玩謝華爾街行動》，雖然北美票房一般，口碑卻很理想，「爛番茄」影評網站綜合195篇評論文章，平均分有85%，觀眾好感度更達86%，反映本片雅俗共賞。

傳記片《社交網絡》原作者Ben Mezrich把兩年前發生「GameStop事件」寫成暢銷書《The Antisocial Network》，導演基克喬里斯佩透過深入淺出手法，把這宗股壇「散戶打倒大鱷」的離奇事件，以簡單易明的喜劇形式拍成《玩謝華爾街行動》，就算觀眾不懂投機炒賣，亦能透過類似大衛擊敗歌利亞的《聖經》故事，看得津津有味。

故事以2021年為背景，受到疫情影響，加上喪姊之痛，原本任職金融分析員的吉爾（保羅丹奴飾），被迫加入失業大軍行列，閒來化身YouTuber「咆哮小貓」，上網「放負」之餘，亦會分享投資心得，某日他宣布把全副身家5.3萬美元（約41.3萬港元）悉數買入遊戲零售連鎖店GameStop的股票，理由是他經過詳細分析，認為它的投資價值和回報率一直被低估，然而網民甚至身邊好友都不買帳，更遑論沽空機構如「梅爾文資本」等華爾街大鱷對他嗤之以鼻。

隨着GameStop股價漸見起色，部分網民對吉爾另眼相看，散戶紛紛跟隨入市，結果股價愈升愈急，終於惹起大鱷注意，逐漸變成小股民與對冲基金兩大陣營的正面對壘。事實上，在疫情肆虐加上貧富懸殊等社會問題夾擊下，無論市民抑或股民都苦不堪言，偏偏華爾街的金融大鱷卻人人肚滿腸肥，當然令人恨之入骨，難得吉爾代表散戶挑戰大鱷，因此被視為揭竿起義的人民英雄，自是不難理解。

電影原名「Dumb Money」，取自金融界術語，原意是大鱷把散戶投資血汗錢予取予攜的代名詞，跟內地網民所講「韭菜」大同小異。導演聰明之處在於把吉爾代表散戶，跟薛夫洛根扮演對冲基金「梅爾文資本」創辦人加布普堅分成兩大陣營，然後展開角力，角色立場黑白分明，觀眾毋須擁有經濟知識，或者豐富投資經驗，都能理解孰正孰邪。加上散戶如《Barbie芭比》亞美利卡法拉娜（America Ferrera）扮演單親護士珍妮，還有GameStop分店售票員馬可斯、女同性戀大學生，甚至被喻為美國「連登」的Reddit討論區網民都力撐吉爾，展示「團結就是力量」精神，都令人看得熱血沸騰。

保羅丹奴表現搶鏡

《玩謝華爾街行動》以群戲為主，保羅丹奴戲分最重，表現亦最搶鏡，從片尾出現故事的真實人物對照，保羅已算形神俱似；其他角色包括《小謊言》莎蓮活莉（Shailene Woodley）飾演吉爾妻子、「寒冬戰士」沙巴遜史丹（Sebastian Stan）扮演交易平台Robinhood創辦人等，雖然出場不多但各有發揮，編劇應記一功。

類似《玩謝華爾街行動》的荷李活商戰片並不算多，亞當麥奇（Adam Mckay）執導、基斯頓比爾（Christian Bale）主演《沽注一擲》正是代表之一，然而後者故事相對複雜難明。如果不想淪為大鱷眼中的「韭菜」，隨時任人收割，不妨響應警方呼籲，做個精明「提子」（提防騙子），把《玩》片視為認識金融詐騙案的入門課或懶人包。

上映日期：10月5日

相關字詞﹕亞美利卡法拉娜 薛夫洛根 保羅丹奴 基克喬里斯佩 玩謝華爾街行動

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