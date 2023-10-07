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娛樂

《芭蕾復仇曲》全鍾瑞釜山宣傳兼拍拖 宋仲基喜遇周潤發 謙稱影壇嬰兒

【明報專訊】第28屆釜山國際電影節來到第3天，曾演《財閥家的小兒子》的宋仲基與李聖旻，分別宣傳新片《黑道深淵》（前譯《禍亂》）和新劇《運氣好的日子》。基哥出席戶外座談會時，分享入行15年的心路歷程，自爆當初曾嫌棄《狼少年之戀》沒有對白而拒絕接拍，又說在開幕禮上遇見周潤發，得悉對方入行50年，不禁肅然起敬，相比之下，自己只是電影界的初生嬰兒。

文：蘇珮欣

宋仲基昨日出席海雲台舉行的演員座談會，表示享受與觀眾直接對話，「好想一邊喝燒酒，一邊跟大家傾偈」。基哥年輕時曾是短道速滑運動員，直到高中一年級才想當演員，但遭父母反對，最後決定放手一搏。他又憶述10年前首次參加釜山影展，以電影《狼少年之戀》主角身分跟觀眾見面，一度擔心沒人捧場，結果全院滿座，觀眾反應也好，令他畢生難忘。他透露當年曾嫌棄《狼少年之戀》角色沒有對白，一度考慮辭演，直至他認真閱讀劇本後，頓覺自己太傲慢，如此出色作品，怎能輕言拒絕。

宋仲基為子堂堂正正

有觀眾問宋仲基，曾否覺得俊俏臉孔是演戲的絆腳石？基哥斬釘截鐵表示不會，他說：「影壇還有鄭雨盛，以及很多英俊的前輩，感謝父母給我這外貌。」他不諱言曾希望自己外表粗獷些，如今已不在意。再被問到想成為怎樣的演員？他說擁有今日成就，多得前輩提攜，所以他要成為有責任感的演員。基哥又提到兒子出世已過百日，無論是演員還是爸爸，也要成為堂堂正正的人。最後他說在影展開幕禮上遇見周潤發，得悉對方入行已半世紀，比起自己只有15年，像個電影界的初生嬰兒，相信未來的路仍很漫長。

另一方面，最近公開戀情的影視串流平台Netflix韓片《芭蕾復仇曲》導演李忠炫與女主角全鍾瑞，昨日出席宣傳活動公然放閃。全鍾瑞表示一直想拍動作片，最重要是跟李導合作，感覺別具意義；李導繼《The Call：超時空通話》再與女友合作，深信她能應付動作場面，看罷她的演出，更覺她了不起。

金喜善感謝觀眾「三刷」

繼《神話》後相隔18年再到釜山影展的金喜善，為8月已在韓國上映新片《甜絲絲：7510》宣傳，至今累計入場人次達138萬，成績不俗。金喜善表示聽聞有觀眾看了3次，也有家長帶子女入場欣賞，令她感動。

日本片《情書》導演岩井俊二昨日率領新作《祈憐之歌》主角廣瀨鈴、松村北斗及女歌手AiNA THE END到釜山宣傳。電影講述311大地震及海嘯為日本人留下創傷的故事，岩井俊二表示相隔27年再次參加釜山影展，能與新一代觀眾見面，是個全新體驗。《祈》片亦參加香港亞洲電影節，本月18日岩井俊二將會來港出席活動。

相關字詞﹕宋仲基 釜山國際電影節

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