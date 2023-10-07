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娛樂

【娛樂場】香港亞洲電影節 4部金馬獎入圍港片率先睇

【明報專訊】第20屆香港亞洲電影節（HKAFF）本月13日至11月12日舉行，今年揀選卓亦謙執導的《年少日記》、簡君晉的《白日之下》以及韓國導演金知雲的韓片《韓戲逼人》為開幕電影。閉幕電影是兩部港產片，分別是關錦鵬監製的《但願人長久》及黃綺琳執導的《填詞L》。以上4部港產片同入圍台灣第60屆金馬獎，全是自編自導，《但願人長久》祝紫嫣更身兼編導演三職。

《年少日記》探討學童自殺問題

3部開幕電影中，由盧鎮業、鄭中基、陳漢娜及黃梓樂主演的《年少日記》是新晉導演卓亦謙首部劇情長片，借近年學童自殺問題探討來自原生家庭的傷痛。故事講述飾演中學老師的盧鎮業，為找尋企圖輕生的學生，打開塵封多年的童年往事，充滿暴力和傷痛的過去。

《白日之下》揭殘疾院舍殘酷真相

余香凝、林保怡及梁雍婷主演的《白日之下》改編自真實事件，揭露隱藏在新聞背後、鮮為人知的殘疾院舍真相。新聞社接獲一宗有關殘疾院舍「彩橋之家」虐待院友的線報，偵查小組為揭露殘疾院舍監管問題，記者曉琪（余香凝飾）潛入院舍，揭發內裏非人道生活，尋找日光之下的殘酷真相。

《韓戲逼人》宋康昊現身電影節

《韓戲逼人》是「青龍導演」金知雲最新黑色喜劇，由合作無間的宋康昊飾演「金導演」，聯同多名實力派韓星演出，多場戲中戲、景中景在銀幕上彈出彈入，卻又巧妙地呼應着角色背景，編織成一幅結構緊密的蜘蛛網。今次是宋康昊和金知雲繼《死不張揚離奇失魂事件》丶《茅躉王》、《風塵三俠決戰地獄門》及《密探》後再攜手合作，這4部作品亦會在電影節放映，宋康昊將親臨跟影迷見面，並出席大師班跟影人深入交流。

《但願人長久》新移民掙扎求存

兩部閉幕電影《但願人長久》及《填詞L》，前者由台灣視帝吳慷仁伙拍袁澧林、謝咏欣主演，故事講述來自湖南的新移民子圓與妹妹子缺在港成長，除了面對身分認同及貧窮，還有一個更大的命題，一個長年吸毒的父親。她們的父親若即若離、喜怒無常，又時常因坐牢突然消失，使兩姊妹長期處於不安。小時候她們還會討好父親，到了中學，她們掌握了話語權開始反抗、掙扎、逃離；長大後本以為可徹底擺脫父親，卻發現自己喜歡的所有人事，原來都帶着父親的影子，都與童年的某個回憶有關。

《填詞L》粵語歌詞追夢之路

鍾雪瑩，陳毅燊、葛民輝、吳冰、鄧麗英、胡子彤主演的《填詞L》是電影史上首部關於粵語歌詞的作品，不論戲內戲外都是呈現追夢之路，故事講述「天生我材必有用」的阿詩（鍾雪瑩飾）誤信師長讒言，認定寫歌詞是她這輩子的使命，立志要當填詞人，不過好事多磨，儘管阿詩扭盡六壬、奇招百出，一邊增進填詞功力、一邊廣結善緣，仍未能入行，做不成填詞人，反淪為填詞L，阿詩揹着夢想的包袱在填滿遺憾的道上狂奔。

戲院：Premiere Elements（圓方）

購票：www.cinema.com.hk

10月13日

《韓戲逼人》4:15PM/6:45PM/7:00PM

《年少日記》7:30PM/9:30PM/9:40PM

《白日之下》7:25PM/9:35PM/9:55PM

11月12日

《但願人長久》4:50PM/7:20PM

《填詞L》4:45PM/7:25PM

相關字詞﹕填詞 L 但願人長久 白日之下 年少日記 第 20 屆香港亞洲電影節

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