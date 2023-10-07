呂方妻被邵子風追數70萬爆罵戰 伍惠寶︰白紙黑字入股有文件做證

「直接搵《東張》 睇邊個要面子」

邵子風是楊詩敏（蝦頭）舊愛兼前經理人，他公開跟伍惠寶於2019年的對話截圖，對方回覆會限時內付清70萬元，若攤分兩年會還80萬元。邵子風稱2018年付100萬，但2020年才追回30萬，又稱這筆數外，還未計她騙其他同學的錢，「我直接搵《東張》開你兩公婆波！睇吓邊個要面子多啲！」

事件令網民議論紛紛，伍惠寶留言回覆邵子風，指對方多年來對她騷擾。據伍惠寶稱，這筆錢涉投資退股的紛爭，「5年前你主動找我，想投資當時公司的業務，而且要到我公司做marketing月薪3萬，但經過半年後，幾乎有4個月見你唔到，要做嘅嘢都無出現過，於是我向你提出不用上班，你便立即向我提出取回所有投資的金額，然後不停嚷着話我呃你錢！」她又稱事件不涉借錢，對方白紙黑字入股，有文件做證。

娛樂組