曾想放棄幕前 游嘉欣無信心爭女飛躍

自認內向欠自信

曾在節目《#後生仔傾下偈》中言論大膽的游嘉欣，自認真實性格內向欠自信，在劇集《你好，我的大夫》飾演「騰雞」實習中醫師Hikaru，覺得找到自己的影子。她稱4年半前讀大學一年級已被發掘入行，一直持續半工讀，生活圈子細，好難認識異性朋友，「我曾經恨拍拖，不過有些事勉強不來，可能不在乎，反而自自然然會出現」。談到她近水樓台，工作上接觸不少俊男、才子，為何不考慮發展？她說：「做這行認識好多異性朋友，但未必可以成為另一半，始終公私要分明，否則會多爭拗。」

游嘉欣表示能當上藝人是很奇妙的歷程，亦帶給她急速成長機會，「我以前不喜歡表達自己，不喜歡與人接觸，只跟相熟的朋友相處。拍節目《電競王》時，曾想放棄做幕前，因為演一段情境劇，我大叫救命廿次都做得不好，被人取笑好耐，令我有點氣餒，懷疑自己不適合做這行，但後來接觸事物愈來愈多，學識去享受與人交流及互動，開始有信心」。

游嘉欣提到因之前主演的劇集《香港愛情故事》贏口碑，覺得很有成就感，所以對演戲愈來愈有興趣。

試過睇網上負評喊

對於獲網民讚演戲自然不造作，有望爭「飛耀進步女藝員」，游嘉欣指每年頒獎禮都好多勁敵，自己在攞獎方面信心不大，最期待演技得到觀眾認同，「有人喜歡我當然開心，希望受歡迎熱度可以繼續保持，不過都有人覺得我討論『早睡』好離地，試過睇網上負評睇到喊，但又想令自己進步，現在要提高適應力和抗壓力，學習如何過濾，也提醒自己要做好本分」。她稱從小到大也對自己要求高，很少令父母操心，入行發展都是個人決定，父母睇電視和報道才知，但沒有反對，給予她自由度。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

化妝：Henry Li

髮型：Sue Cheung