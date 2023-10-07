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娛樂

《飯戲攻心2》出喜帖宣布明年上映 胡楓米雪魏浚笙加盟 《毒舌大狀》演員過檔

【明報專訊】電影《飯戲攻心》去年9月中秋節檔期上映，在疫情期間演員戴口罩謝票，觀眾入場同樣要戴口罩，結果票房大收逾7700萬元。導演陳詠燊緊接炮製《飯戲攻心2》，昨日安樂影片在社交平台以一張喜帖形式宣布《飯戲攻心2》明年上映。喜帖出現親戚團的新名字，卻未有戲中陳氏一家（黃子華、張繼聰及陳湛文）跟舊班底的演員名字，網民議論紛紛，有擔心舊班底無得留低，其實喜帖暗藏玄機。《明報》記者向導演陳詠燊求證是否原班人馬上陣？他繼續賣關子道：「多謝支持！」指有關《飯戲攻心2》詳情由電影公司公布。

安樂影片發布的喜帖，寫上「陳氏一家有喜，一場更喜慶嘅飯戲嚟喇」，喜帖內容︰「謹定於公曆2024年為導演陳詠燊 陳氏一家 《飯戲攻心2》新婚之喜 假座全港戲院盛大舉行 敬備爆谷汽水 恭候全港觀眾光臨」男家成員包括有「大伯父」胡楓、「三叔」黎彼得、「六叔」謝君豪、「七叔」蔣志光、「表弟」何啟華、「堂細佬」胡子彤；女家成員有「婆婆」羅蘭、「豬媽」米雪；婚宴上的表演嘉賓是魏浚笙，觀禮嘉賓則有廖子妤、余香凝、楊偲泳、凌文龍及林家熙。

網民表態「我要黃子華」

導演陳詠燊轉發並寫道：「多謝大家！出年見！陳氏一家有喜，一場更喜慶嘅飯戲嚟喇《飯戲攻心2》！」網民看到「喜帖」名單感疑惑，因為除了廖子妤，名單皆是新名字，有急不及待留言：「換晒人……大佬，二佬，三佬全部唔見。」有表達不滿，指不同故事應改戲名，不需用《飯戲攻心2》。有說「飯腳唔同晒」，亦有表態「我要黃子華！」

「陳氏一家」露玄機

也有網民提到喜帖中有「陳氏一家 《飯戲攻心2》新婚之喜」，相信陳氏三兄弟（黃子華、張繼聰與陳湛文）走唔甩，喜帖上是新加演員名單，比前更熱鬧，特別是米雪飾女家「豬媽」的角色，相信她是戲中王菀之（豬豬）的媽媽，這場婚禮是三佬陳湛文與王菀之結婚。

新增演員也令人驚喜，有網民見「六叔」謝君豪表示期待，也有指其中《毒舌大狀》的演員也過檔《飯戲2》，除謝君豪，還有何啟華、余香凝、楊偲泳及演黃子華媽媽的廖子妤，有網民搞笑留言：「叉燒阿媽顯靈現身！」由於未寫明是否《飯戲攻心》6名主角原班人馬上陣，黃子華、林明禎、張繼聰及鄧麗欣是否參演還未有答案。

娛樂組

相關字詞﹕陳詠燊 飯戲攻心2

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