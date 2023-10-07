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娛樂

森美勸小儀嘉琪 揀老公不要格價

【明報專訊】森美、阮小儀及梁嘉琪昨日到尖沙嘴出席格價網站活動。負責全屋家電的森美表示有格價網站便不用四圍格價，省時省力，又不怕被搵笨。小儀自爆曾被人搵笨，試過買電視機花多數百元。梁嘉琪就自以為聰明，試過走勻8間舖，以為搵到價錢最平便付款，結果第9間才最便宜。問自認是精明消費者的森美可曾被騙買貴東西？他說：「當然試過，防不勝防，精明唔代表唔會被人呃。（最嚴重是否被太太呃？）唔好咁講，大家一廂情願。」

小儀擇偶無要求

森美勸小儀和嘉琪揀老公不要再格價，建議像他一樣搵個蠢蠢哋的伴侶。小儀望住森美搞笑說：「坊間少咗個衰男人，可以揀少一個。」問森美有否介紹男生給她們？森美說不敢介紹男生給嘉琪，因不知對方有沒有問題，自己都要向男方負責任。至於小儀，他說：「介紹過兩個。（相交幾十年，只介紹兩個？）兩個已經好勁。」小儀不覺自己失敗，是他們留不住她這個好女人。森美認為人夾人，可能小儀的初戀情人出現就會嫁得出。小儀耍手，表示不需要，亦否認挑剔，「我都一把年紀，已經無要求，最重要相處舒服，傾得埋」。

嘉琪睇中森美兒子

同樣單身的梁嘉琪笑稱已有目標，看中未來醫生、又是富二代的森美兒子，即時叫森美做「老爺」。小儀稱嘉琪可以做童養媳，「我就睇中森美屋企兩隻狗」。問森美會否接受嘉琪做新抱？森美笑說：「我唔阻止，如果我個仔咁重口味都接受的話，愛係無分貴賤，嘉琪當然屬於貴，小儀就屬於『驚貴』。」森美日前表示跟加密貨幣兌換店Coingaroo去年已完約，昨日再問及事件，他稱這方面問沒回應。

記者：柯美

相關字詞﹕梁嘉琪 阮小儀 森美

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