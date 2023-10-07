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娛樂

《東呃西騙》七仙羽脫衣誘惑扮毒販 Ben sir撐林頴彤可愛 不覺脾氣差

【明報專訊】歐陽偉豪（Ben sir）與七仙羽（七師傅）首次合作變「Ben七」組合，為HOY TV主持全新資訊節目《東呃西騙》，下周一（10月9日）首播。節目中他們需要演繹市民或騙徒角色，拆解各類社會騙案。昨日Ben sir與七師傅聯同多名參與節目演出的藝人，包括先後離巢無綫的譚偉權及梁茵出席記者會，提醒大家慎防墮入騙局。

七師傅預告其中一集個案，劇情需要她脫衣誘惑Ben sir，但兩人是分開拍攝；另一集她拋開形象，扮演販毒分子遭警方拘捕鎖上手銬，由於有指近期被鎖上手銬較敏感，提醒網民切勿誤會七師傅被捕，只是演戲。七師傅透露拍此15集節目花近半年時間，並因欠缺休息，在不清醒情况下應導演要求拍脫衣戲，「我和Ben sir太專注拍攝，而且長時間拍攝已經很疲累，當導演叫我們做什麼都應承，完全不懂反抗」。

七師傅家人買金條被騙數百萬

現實中，Ben sir慶幸從未受騙，只試過遭銀行職員誤導購入投資項目，以及借錢給友人沒有歸還。七師傅爆家人被騙損失數百萬元慘痛經歷，「家人用幾百萬從外國購入金條，聲稱是真貨，更附有編號證書。後來發現含金量低，只佔很少黃金成分，自此家人驚了投資」。

提到節目名稱《東呃西騙》，跟無綫的《東張西望》近似，Ben sir否認有心抽水，只是食花生，兩台各有各做，不怕觀眾混淆。Ben sir曾與林頴彤拍檔主持節目，不過沒留意對方被控。他稱不覺林頴彤脾氣差，「她為人幾cute，但沒留意她是否忽然周身名牌」。

梁茵打工被拖糧 盼追回一半

梁茵離開無綫後，為生計曾在日本餐廳任職侍應，近期市道復蘇，她辭去侍應工作重新投入幕前演出，「每人都會經歷人生低潮，疫情期間我做過飲食業、KOL及市場推廣，可惜經濟環境差，令某些公司拖我糧，合共逾5位數字」。她現仍努力追討，盼成功取回一半已經開心，暫時未簽約新公司，計劃多方面發展，包括返內地接工作。

記者：林蘊兒

相關字詞﹕梁茵 七仙羽（七師傅） 歐陽偉豪（Ben sir） 東呃西騙

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