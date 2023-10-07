林頴彤鄭雋熹情侶裝上庭 否認拍拖 涉公眾地方擾亂秩序 押後11月再訊

記者：譚希琳

攝影：鄧家烜

鄭另涉JPEX案 指時間會證明一切

鄭雋熹另涉虛擬資產交易平台「綠石數字資產平台」（JPEX）串謀詐騙案被捕，他昨日離開法院時被問到是否JPEX的集團成員，他表示案件正在調查中不便回應，但認為時間會證明一切。鄭雋熹涉JPEX案被拘捕當日，TVB曾回應傳媒「對此事正在了解中。重申，相關事件屬個人行為，並不代表本台立場」。問TVB曾否跟他聯絡？他表示不回應。問他跟林頴彤是否拍拖？他說：「係好好朋友。」

林向特首發公開信 自稱見義勇為

林頴彤日前在社交媒體向特首發公開信，自稱「自發決心見義勇為」幫助一名在社署寶血兒童村的女童，指女童多次受襲並向母親哭訴，惟報警未果，她成功爭取女童去醫院驗傷，卻在等候女童時被「無理拘捕」，遭一名男警員「蓄意」推跌襲擊，促請特首關注事件。散庭後，手持LV手袋到庭應訊的林頴彤在庭外回答記者提問表示，自己生於單親家庭，十分明白母女之間的情誼，見到不公義的事想提供協助，但不便透露如何接觸事件中的母女。問她是否跟鄭雋熹拍拖？她否認並說兩人是好朋友。

6被告被指情緒激動阻病房出入口

四女兩男被告依次為售貨員冼衍彤（47歲）、烘焙師劉曉君（38歲）、藝人鄭雋熹（29歲）、文員楊天樂（42歲）、藝人林頴彤（30歲）及文員梁迪華（38歲）。6人同被控一項在公眾地方作出擾亂秩序的行為罪，指控他們於2023年8月2日在那打素醫院4樓F4病房外走廊，在公眾地方作出擾亂秩序行為，即情緒激動及阻塞走廊通道及阻礙病房出入口，並阻礙醫院的正常運作及人員工作，上述行為意圖激使他人破壞社會安寧或相當可能導致社會安寧破壞。

官准各被告以原有條件保釋

除了鄭以外，5人另被控一項阻礙公職人員罪，指控他們同日在北區醫院急症室內阻礙獲合法授權執行公務的公職人員，即社會福利署社會工作主任女子湛麗芳執行公務。

控方申請押後案件並反對各人保釋，辯方則申請保釋。署理主任裁判官鄭念慈批准各人以原有條件保釋，首被告以現金1.5萬元保釋，其餘5人以5000元保釋。

【案件編號：FLCC 1296/23】