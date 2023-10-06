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娛樂

中島美嘉愛吃春卷 歡迎港迷點唱

中島美嘉明年2月亞博開騷 練習放鬆聲線 盼跟香港歌手合作

【明報專訊】日本女歌手中島美嘉將於明年2月3日來港舉行演唱會，為了隆重其事，昨日率先舉行記者會，她坦言心情緊張又興奮，應傳媒要求做出多個不同心心手勢，一向形象冷酷的她顯得有點害羞。

中島美嘉表示，終有機會來港演出，令她充滿期待，自爆過去有不少港迷專程到日本欣賞演唱會，經常問她何時來港開騷，如今終可實現粉絲願望。今次巡唱的主題是「you」，部分演出曲目由粉絲投票決定，香港站亦不例外，會向港迷蒐集意見，期待知道大家的喜好。她又透露此行結束返日，隨即籌備香港個唱，自稱平日有做運動操肌，開騷最重要是練聲，她說：「因為我容易緊張，比起鍛煉肌肉，更要學習放鬆聲帶。」只有把生活步伐減慢，放鬆心情便能養好聲線。

被問到會否考慮跟香港歌手合作，她稱對本地樂壇並不熟悉，想多作了解，有機會也想合作。談到會否在巡唱加入香港元素，例如唱廣東歌，她表示廣東話很難發音，需要時間苦練，如今就連自己名字的廣東話發音也記不起來，她笑言如果記到，便會嘗試唱廣東歌。

中島美嘉想食點心，除了蝦餃燒賣外，春卷也是其一。據悉她抵港後，已獲主辦單位安排食中菜，大啖鮑魚。

記者：蘇珮欣

攝影：鍾偉茵

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