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娛樂

周潤發讚韓片自由度大：港產片欠奉 釜日電影獎李秉憲金瑞亨封帝后

【明報專訊】第28屆釜山國際電影節前日在海雲台揭開序幕，周潤發率先獲頒亞洲電影人獎，昨日發哥出席記者會，分享他對內地、香港和韓國電影的看法，感嘆港產片的黃金時代已成過去，反觀韓片大受歡迎，「因它在題材和內容上都有很大自由度，正是港產片所欠奉」。昨晚舉行釜日電影獎頒獎禮，《烏托邦浩劫》奪得最佳電影及攝影獎，李秉憲與朴寶英分別獲頒最佳男主角及人氣獎，合共4獎成為大贏家，金瑞亨憑《塑料大棚》榮膺影后。

文：蘇珮欣

周潤發昨日上午出席釜山記者會，自稱起牀後即外出跑步，大讚釜山風景漂亮，也有很多美食，他最喜歡排骨湯。談到早前網上誤傳發哥死訊，他說毫不在意。被問到早年有報道指他捐出56億港元身家，他笑說：「不是我捐，是太太捐，我並不想捐錢，這些錢我掙得好辛苦，現在最想要零用錢，我也不知道實際捐了多少。」發哥坦言生活支出不多，就算喜歡攝影，相機也不昂貴。他又預告稍後將會參加香港馬拉松比賽，因此提早在釜山練跑。

表現香港電影精神

談到香港電影對他的意義，發哥稱「沒有電影，就沒有周潤發」，笑言如果再拍多50年電影，是否有人想看？「如果有的話，我會經常來韓國接受整容手術，只要在102歲之前保持現在的容貌就可以」，逗得全場大笑。記者會也有嚴肅話題，談到港產片的困境，發哥表示內地拍戲，要經很多部門審批，對電影亦有很多限制，但因市場很大，所以香港電影人必須想辦法解決問題，「同時亦要盡力表現香港電影的精神」。

發哥分享對內地、香港和韓國電影的看法，坦承港產片的黃金時代已成過去，現在是韓國電影的天下，「因為韓片享有極大的自由度，正是港產片所缺乏」。不過，韓片跟全球電影市場面臨同一問題，就是影視串流平台的挑戰，「過去3年受疫情影響，觀眾已習慣在家看電影，如何令他們重返戲院，這是韓國和香港片商都要積極思考的難題」。

下午發哥出席戶外座談會及打手印活動，席上透露當年《英雄本色》扮演Mark哥一角，他並非吳宇森導演的首選，笑言劇本最後到他手上，慶幸《英雄本色》能夠成功，跟已故張國榮合作愉快，是個很好的拍攝經驗。被問到入行50年，發哥直言喜歡演戲，他說：「我喜歡這份工作，從導演叫Action開始，那個空間就完全屬於我，被所有目光注視的心情很微妙，這就是電影的魅力。」韓媒稱會上有男影迷要求與發哥合照，原本遭大會阻止，發哥搞笑地叫對方先脫下帽子，如果靚仔的話就可以合照，並開玩笑說要付50萬韓圜（約2900港元），最終自拍成功。

另一方面，昨日有多部參展作品到場宣傳，包括范冰冰主演《綠夜》、韓孝珠與車勝元合演Netflix韓片《寒流毒戰2》、俞承豪主演wavve韓劇《交易》等。范冰冰表示「（過去5年）是自己沉澱的日子，演員需要時間讓自己冷靜，好好休息，其間看了很多電影，上了很多電影課，積累人生經驗，也完成了早前因太忙而未能做到的事情」。

《烏托邦浩劫》大贏家

昨晚舉行第32屆釜日電影獎頒獎禮，《烏托邦浩劫》奪得最佳電影及攝影獎之餘，李秉憲與朴寶英分別獲頒影帝及人氣獎，合共4獎成為大贏家。李秉憲領獎時表示，此片在夏天拍攝，過程相當辛苦，感謝所有工作人員付出，他說：「疫情之後，觀眾轉投影視串流平台，因此感謝到戲院觀看《烏》片的觀衆，期望將來有更多觀眾重返戲院。」

最佳女主角是《塑料大棚》金瑞亨，她說去年出席釜山影展，令她獲得《塑》片劇本；最佳導演是《下一個素熙》丁朱里，最佳男女配角分別由《走私》金鍾洙及高旻示奪得；《The Moon：緊急營救》D.O（都敬秀）獲頒人氣獎，最佳男女新人則屬《貴公子》金宣虎及《下一個素熙》金施恩。

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