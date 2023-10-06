明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【娛樂場】古代喪屍劇《風月變》 趙弈欽呂小雨俘虜觀眾心

【明報專訊】內地古裝奇幻愛情劇《風月變》早前播出贏極佳口碑，引起不少討論，男女主角趙弈欽與呂小雨俘虜不少觀眾的心。《風月變》由曾慶杰執導，雖是小本製作，但跟《念念無明》、《虛顏》是同一製作團隊，有品質保證，場景及造型都有水準，每集約20分鐘共22集，是時下流行的短劇，不比其他正劇遜色，且被評故事情節有創意及節奏明快。

《風月變》被形容古代喪屍劇，劇中怪物「蝶奴」是夷瀾族人用蝶盅養成，一旦染上就如野獸般兇猛。故事開首是趙奕欽飾演的花陵城甯承司長凌長風，與賣胭脂的風月軒老闆娘唐千月（呂小雨飾）結婚3年，夫妻非常恩愛，除夕夜相約一同逛夜市，突然一群蝶奴出現改變兩人的命運。蝶奴向眾人襲擊，凌長風奮力對抗，並讓部下護送千月回家，沒想到蝶奴目標是千月，長風回家已見到千月倒在血泊中。

引導觀眾探尋真相

原來千月一直是蝶奴，多年前被長風所救，獲悉心照顧一起生活。當千月遇到鳶婆婆（李曼飾）才知自己身上的印記是蝶奴，她為變回正常人，忍痛讓鳶婆婆幫她扎針，在差一點成為正常人時，蝶奴群出現讓她前功盡廢。她開始控制不到自己，險些傷害長風。長風用麒麟血救千月，甚至想犧牲自己。另一邊廂，長風哥哥侯爺凌長燼（鄧凱飾）為救被蝶奴所害的姐姐，娶流有麒麟血的寶珠公主（烏日麗格飾），寶珠公主知道侯爺用意仍付出真心，侯爺亦被打動。劇情不斷地設置障礙和懸念，引導觀眾探尋背後的真相。

兩對情人鬥甜蜜

凌長風與唐千月，凌長燼與寶珠公主兩對情人，甜蜜度不相伯仲，各有支持者，有觀眾指可愛的寶珠公主與冷酷的凌長燼這一對更讓人喜歡。呂小雨被讚將原本純真到暴走成蝶奴的唐千月，演釋得恰到好處。趙弈欽演的凌長風是男神，對妻子體貼備至，又武力高強。

26歲趙弈欽高大有型，畢業於南京傳媒學院，2016年演出首部劇是《美人為餡》，多年來參演過不少劇集如《皓鑭傳》、《招惹》等。他曾在訪問中表示，演戲過程讓他充滿幸福感，在戲劇中體驗不同角色的人生，讓他對這份職業保持新鮮感。23歲呂小雨4歲接觸雜技，8歲投身雜技團，2016年參加綜藝節目《夏日甜心》後加入娛樂圈，同年主演首部電影《絕望者遊戲》。

烏日麗格樣子甜美

28歲鄧凱2018年參演古裝劇《三國機密之潛龍在淵》入行，演出機會不斷，有參演無綫播映中的《長風渡》。烏日麗格樣子甜美，2021年參加演技競演真人騷《我是女演員》，主演網劇《我等海風擁抱你》。呂小雨與烏日麗格同樣深受觀眾喜愛，前者之前跟網民互動，笑稱一開始把凌長風當是像「爸爸」的人生導師，唐千月由懵懂一無所知到慢慢懂得人情世故，有點寵物養成系，兩人感情逐漸遞進。烏日麗格則形容寶珠公主有些「戀愛腦」，像雪一樣純真和潔白，用善良感化凌長燼，與她本人相差較大。該劇已在myTV SUPER上架。

相關字詞﹕烏日麗格 鄧凱 呂小雨 趙弈欽 風月變

上 / 下一篇新聞