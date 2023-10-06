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娛樂

蔡明思歲半女兒熱痙攣入院「不停抽搐3分鐘」

【明報專訊】前女子組合Super Girls成員蔡明思（Jessica）去年4月誕下女兒Sersi，現時已歲半大，Jessica日前發文透露女兒「熱痙攣」，發燒引致抽搐，嚇得她立即召救護車，高燒持續3天終於出院，可以報平安。Jessica撰文講述事發經過，指中秋節Sersi沒任何症狀，照常上學、玩耍，到睡前還很有活力跑來跑去，但到清晨5時起牀時哭了兩聲，她摸女兒的頭發現非常燙，馬上量體溫及驗Covid，在6小時內女兒發燒到39.5度，Covid是兩條線，給女兒食退燒藥，以為不會太嚴重，沒想到女兒身體奇怪地抽搐幾下，之後雙眼突然向上看，怎麼叫也沒反應，馬上將女兒打側身，然後在不知所措下打999召白車，經診斷後，醫生說Sersi要留院觀察；女兒入到病房時突然再次抽搐，整個身伸直，腳板彎曲，不停抽搐長達3分鐘沒停過，之後女兒閉上眼睡着，連哭聲都沒有，像暈倒過去。這個場面她至今仍歷歷在目，心超痛及超級無助。

退燒後變活躍 才真正放心

Jessica指醫生跟他們解釋，嬰幼兒發高燒很常見會引致抽搐，這是因他們的腦部正在發育，對體溫很敏感，引致抽搐。不過Sersi在24小時內抽搐兩次，醫生建議照腦掃描，為排除其他引致抽搐的可能。醫生亦說Covid的病徵很多時都是發高燒和抽搐（即是熱痙攣）。雖醫生解釋很多，但她完全沒法放心，強忍情緒把事情處理好後，再跟家人交代事情經過時才開始流眼淚，忍得很辛苦，真的很害怕。女兒當晚一退燒就非常活躍，不停在牀上走來走去，跟平時一樣曳，她才真正放心下來。女兒高燒持續3天，仍很活潑，只是很容易累。

娛樂組

相關字詞﹕熱痙攣 女兒Sersi 蔡明思（Jessica）

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