蔡明思歲半女兒熱痙攣入院「不停抽搐3分鐘」

【明報專訊】前女子組合Super Girls成員蔡明思（Jessica）去年4月誕下女兒Sersi，現時已歲半大，Jessica日前發文透露女兒「熱痙攣」，發燒引致抽搐，嚇得她立即召救護車，高燒持續3天終於出院，可以報平安。Jessica撰文講述事發經過，指中秋節Sersi沒任何症狀，照常上學、玩耍，到睡前還很有活力跑來跑去，但到清晨5時起牀時哭了兩聲，她摸女兒的頭發現非常燙，馬上量體溫及驗Covid，在6小時內女兒發燒到39.5度，Covid是兩條線，給女兒食退燒藥，以為不會太嚴重，沒想到女兒身體奇怪地抽搐幾下，之後雙眼突然向上看，怎麼叫也沒反應，馬上將女兒打側身，然後在不知所措下打999召白車，經診斷後，醫生說Sersi要留院觀察；女兒入到病房時突然再次抽搐，整個身伸直，腳板彎曲，不停抽搐長達3分鐘沒停過，之後女兒閉上眼睡着，連哭聲都沒有，像暈倒過去。這個場面她至今仍歷歷在目，心超痛及超級無助。