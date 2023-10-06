新劇《羅密歐與祝英台》巴士巡遊造勢 周嘉洛28歲生日獲游嘉欣吻完再吻

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

10月7日是周嘉洛28歲正日生日，劇組準備生日蛋糕提早賀壽，現場起哄要求游嘉欣吻賀壽星，平日百厭的周嘉洛即表情緊張至面紅，游嘉欣則大方兩度惜周嘉洛的面，場面搞笑。周嘉洛分享生日願望，盼新劇《羅密歐與祝英台》成為全年劇集收視之冠，因拍攝時大家很投入做到120分。他又解釋活動在室外舉行，由於天氣悶焗才引致面紅，並非跟怕醜有關，還爆劇中與拍檔游嘉欣有多場親熱戲，「有好多互咀戲，拍攝前大家不熟落，要扮好熱情，所以起初都有些尷尬，忍笑忍到面紅。後來大家漸熟，便掌握到點去演」。游嘉欣讚周嘉洛風趣幽默，但暫時未有咀出真感情。

游嘉欣：無問陳嘉慧是否大肚

游嘉欣日前為好友陳嘉慧的婚禮擔任姊妹，指忙於幫手，未有機會認識新朋友。傳陳嘉慧籌備婚禮急趕，因奉子成婚？游嘉欣說：「我沒有問她是否大肚，只替她開心，因為婚禮前幾日，新娘才問我可否幫手，連姊妹裙都沒試身。自己從未想過何時結婚及生BB，現在才23歲未拍拖。」有指陳嘉慧隱瞞婚事欠大方，游嘉欣認為結婚是兩個人的事，加上新郎不是圈中人，所以只邀請親友食餐飯，不過當日見到新娘穿上婚紗都覺得好感動。

羅毓儀不敢打擾林頴彤

羅毓儀與林頴彤曾合演劇集《下流上車族》，提到林頴彤與JPEX案被捕的藝人鄭雋熹，同被控於今年8月在公眾地方行為不檢，遭警方拘捕及落案控告，案件於今日在粉嶺裁判法院提堂。羅毓儀表示拍完該劇後，鮮與林頴彤聯絡，雙方各有各忙。她有聽聞林頴彤上庭的事，但沒主動致電慰問，「面對此事需要時間處理，當事人可能有很多事煩惱。雖然我都有點擔心林頴彤，但不敢騷擾，怕給她壓力，希望她處理得到」。

陳茵媺拍劇前秘密練兵

陳茵媺與陳豪相隔11年再合作，劇中她演孖生兄妹，分別是智勇雙全祝英喬及善良單純祝英台，還要應付大量開槍及動作場面。陳茵媺在開拍前一年秘密練兵，學跆拳道練習踢腿及增強柔軟度，加上為期3個月的專業動作特訓。她應監製要求刻意壓低聲線，以及束胸女扮男裝上陣，「紮咗胸真係抖唔到氣，加埋我好多動作場口，能量消耗好大」。她透露復工初期壓力爆煲，開工首日就要拍喊戲。談到與老公陳豪拍親熱戲，她甜笑稱感尷尬。

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