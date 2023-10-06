明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

新劇《羅密歐與祝英台》巴士巡遊造勢 周嘉洛28歲生日獲游嘉欣吻完再吻

羅密歐與祝英台｜周嘉洛28歲生日 獲游嘉欣送吻 壽星仔即面紅

【明報專訊】陳茵媺相隔9年復出拍無綫劇《羅密歐與祝英台》本月16日播映，劇中分飾孖生兄妹，為角色要練跆拳道及紮胸，復工初期壓力爆煲。該劇其他演員周嘉洛、游嘉欣、羅毓儀、鄺潔楹及監製陳維冠等昨日乘開篷巴士在鬧市巡遊，到不同地點向市民派發小禮物，為劇集造勢。明天是周嘉洛28歲生日，獲游嘉欣連環獻吻時面紅耳熱，他願望該劇成為今年收視之冠。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

10月7日是周嘉洛28歲正日生日，劇組準備生日蛋糕提早賀壽，現場起哄要求游嘉欣吻賀壽星，平日百厭的周嘉洛即表情緊張至面紅，游嘉欣則大方兩度惜周嘉洛的面，場面搞笑。周嘉洛分享生日願望，盼新劇《羅密歐與祝英台》成為全年劇集收視之冠，因拍攝時大家很投入做到120分。他又解釋活動在室外舉行，由於天氣悶焗才引致面紅，並非跟怕醜有關，還爆劇中與拍檔游嘉欣有多場親熱戲，「有好多互咀戲，拍攝前大家不熟落，要扮好熱情，所以起初都有些尷尬，忍笑忍到面紅。後來大家漸熟，便掌握到點去演」。游嘉欣讚周嘉洛風趣幽默，但暫時未有咀出真感情。

游嘉欣：無問陳嘉慧是否大肚

游嘉欣日前為好友陳嘉慧的婚禮擔任姊妹，指忙於幫手，未有機會認識新朋友。傳陳嘉慧籌備婚禮急趕，因奉子成婚？游嘉欣說：「我沒有問她是否大肚，只替她開心，因為婚禮前幾日，新娘才問我可否幫手，連姊妹裙都沒試身。自己從未想過何時結婚及生BB，現在才23歲未拍拖。」有指陳嘉慧隱瞞婚事欠大方，游嘉欣認為結婚是兩個人的事，加上新郎不是圈中人，所以只邀請親友食餐飯，不過當日見到新娘穿上婚紗都覺得好感動。

羅毓儀不敢打擾林頴彤

羅毓儀與林頴彤曾合演劇集《下流上車族》，提到林頴彤與JPEX案被捕的藝人鄭雋熹，同被控於今年8月在公眾地方行為不檢，遭警方拘捕及落案控告，案件於今日在粉嶺裁判法院提堂。羅毓儀表示拍完該劇後，鮮與林頴彤聯絡，雙方各有各忙。她有聽聞林頴彤上庭的事，但沒主動致電慰問，「面對此事需要時間處理，當事人可能有很多事煩惱。雖然我都有點擔心林頴彤，但不敢騷擾，怕給她壓力，希望她處理得到」。

陳茵媺拍劇前秘密練兵

陳茵媺與陳豪相隔11年再合作，劇中她演孖生兄妹，分別是智勇雙全祝英喬及善良單純祝英台，還要應付大量開槍及動作場面。陳茵媺在開拍前一年秘密練兵，學跆拳道練習踢腿及增強柔軟度，加上為期3個月的專業動作特訓。她應監製要求刻意壓低聲線，以及束胸女扮男裝上陣，「紮咗胸真係抖唔到氣，加埋我好多動作場口，能量消耗好大」。她透露復工初期壓力爆煲，開工首日就要拍喊戲。談到與老公陳豪拍親熱戲，她甜笑稱感尷尬。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

相關字詞﹕游嘉欣 周嘉洛 羅密歐與祝英台 陳茵媺

上 / 下一篇新聞