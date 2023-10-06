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娛樂

伍富橋拒談舊愛Bella被捕 吳業坤憑意志力克服病魔開騷

【明報專訊】伍富橋、吳業坤（坤哥）及鄧沛楠昨日以VRI籃球隊身分到學校跟學生比賽。伍富僑表示VRI籃球隊成立10年，入行就加入球隊，今次在母校比賽特別開心，「隊員為參加今次比賽，4月已積極練波備戰，多謝坤哥百忙中出席」。中學時曾是籃球隊長的坤哥笑說：「我們都撇低太太練波，兩個女人相約一齊去遛狗，她們都是養松鼠狗。」坤哥透露想生「蛇仔」，因聽聞蛇年的小朋友很好。伍富橋覺得生肖屬蛇和龍不適合自己，反而想生「馬仔」，現在先享受二人世界。

談到舊愛林頴彤（Bella）今年8月因在公眾地方行為不檢，被警方拘捕及落案控告一事。伍富橋表示與Bella很久沒聯絡，都是從朋友口中得知此事。問到與Bella拍拖時對方脾氣如何？他說：「要我評價別人不是太好，不回應了，事件與我完全無關，我都是睇報道及從朋友口中得知。太太不認識Bella，我們沒討論這件事。」坤哥10多年前跟Bella合作拍劇，當時所有演員相處融洽，「我們這輩的人沒將情緒擺出來，大家是好同事」。

坤哥騷前一晚發冷發熱

坤哥日前於廣州舉行音樂會，但開騷前一晚突然發冷發熱，主辦方擔心他身體狀况不佳，考慮是否緊急叫停音樂會，之後坤哥憑意志力及對歌迷的愛，開騷當天神奇痊癒，他說：「為了歌迷們，我必須恢復狀態。」他在音樂會展現音樂才華，以結他自彈自唱多首歌，又跟觀眾大合唱。他又賣力跳舞，認真跳的樣顯得有點呆萌，歌迷爆笑大喊「回水」，他承諾下次演出時一定會有進步。

記者：柯美

相關字詞﹕吳業坤（坤哥） 伍富橋

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