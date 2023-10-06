伍富橋拒談舊愛Bella被捕 吳業坤憑意志力克服病魔開騷

談到舊愛林頴彤（Bella）今年8月因在公眾地方行為不檢，被警方拘捕及落案控告一事。伍富橋表示與Bella很久沒聯絡，都是從朋友口中得知此事。問到與Bella拍拖時對方脾氣如何？他說：「要我評價別人不是太好，不回應了，事件與我完全無關，我都是睇報道及從朋友口中得知。太太不認識Bella，我們沒討論這件事。」坤哥10多年前跟Bella合作拍劇，當時所有演員相處融洽，「我們這輩的人沒將情緒擺出來，大家是好同事」。

坤哥騷前一晚發冷發熱

坤哥日前於廣州舉行音樂會，但開騷前一晚突然發冷發熱，主辦方擔心他身體狀况不佳，考慮是否緊急叫停音樂會，之後坤哥憑意志力及對歌迷的愛，開騷當天神奇痊癒，他說：「為了歌迷們，我必須恢復狀態。」他在音樂會展現音樂才華，以結他自彈自唱多首歌，又跟觀眾大合唱。他又賣力跳舞，認真跳的樣顯得有點呆萌，歌迷爆笑大喊「回水」，他承諾下次演出時一定會有進步。

記者：柯美