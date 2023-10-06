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娛樂

與詹文天結束11年愛情長跑 40歲黃智雯：感恩有你 我們結婚了

【明報專訊】40歲無綫花旦黃智雯跟珠寶集團高層詹文天拍拖逾11年，感情穩定屢傳婚訊，早前有指黃智雯打算不續約無綫，並準備結婚。昨日黃智雯在無預警下在社交網曬出與詹文天的結婚相，開心宣布：「我們結婚了。」他們旅行結婚，黃智雯自覺是幸運的女孩，獲大家愛惜，她表示婚禮簡約，感恩今年實現完成婚事。她是第3名「胡說八道會」的人妻，姊妹們都向她送上祝福。

娛樂組

黃智雯昨日在社交網上載3張婚照，一張是老公為她戴上婚戒，另外兩張是她幫老公整理煲呔的甜蜜合照及穿婚紗的靚相。她寫道：「一直深信，我是個很幸運的女孩，身邊總包圍着愛惜自己的人，在被愛的環境下溫暖成長，感恩有你，#我們結婚了。」

已旅行結婚回港

黃智雯回覆《明報》說：「多謝大家嘅祝福，因為另一半係圈外人，所以對感情事一直保持低調，希望大家諒解，我們一直都有旅行結婚的計劃，喜歡簡約、純粹一點，好感恩今年終於實現到啦！回港後亦已經和家人一起慶祝，分享喜悅。」

傳年底約滿離巢

黃智雯2007年參選香港小姐，落選後加入無綫，獲不少演出機會，演技備受肯定，但始終未能登上視后寶座。效力無綫16年，早前傳年底約滿後不續約，準備離巢。她多年來緋聞不多，與圈外男友詹文天拍拖11年，對感情事低調，但不時傳出婚訊。她早前接受訪問，透露有結婚計劃，正積極籌備。原來兩人安排旅行結婚。

「胡說八道會」再添人妻

黃智雯公布結婚喜訊後，「胡說八道會」成員胡定欣、胡杏兒、胡蓓蔚、姚子羚留言恭賀，其他圈中人麥明詩、李佳芯、朱千雪、林夏薇、劉佩玥及吳若希等也留言送祝福。黃智雯是繼胡蓓蔚及胡杏兒後，「胡說八道會」第3名人妻。胡蓓蔚老公為單文立；胡杏兒老公是李乘德，婚後育有3子；其他成員中，李施嬅前年答應圈外男友求婚，目前只有胡定欣與姚子羚仍是單身一族，感情生活未有着落。姚子羚曾跟「的士邦」鄭子邦拍拖，但最後分手告終，而鄭子邦早前跟江海迦（AGA）訂婚，姚子羚有送祝福，後者早前被問到感情狀况，承認身邊有追求者，但感情事向來低調，相信遇到時會遇到。

姚子羚胡定欣未找到真愛

姚子羚恭喜黃智雯結婚，稱好開心，指黃智雯與老公在她們眼中已是老夫老妻，但終於見到他們舉行婚禮，所以好高興。至於胡定欣亦是圈中「黃金盛女」，林盛斌曾說會幫她物色對象，但目前感情生活仍是一片空白。

相關字詞﹕結婚 詹文天 胡說八道會 黃智雯

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