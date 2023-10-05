相隔15年再出新歌 周吉佩感夢幻無奢望爭獎

周吉佩10月8日踏入37歲，開心稱今年兩個生日願望都已實現，「第一個願望，想透過搞活動與歌迷聚會外，同時可以一齊做善事幫人，今次探訪都籌備了一段時間。第二個願望是新歌《你是我唯一的》，今日（5日）於各大音樂平台上架。看到公司的宣傳，好感觸和有少少想喊，因為相隔15年再出歌，特別是2023年，對我是好夢幻和很大轉變的一年」。

2008年曾當樂壇新人的周吉佩，沒太大期待今年底能在音樂頒獎禮上得獎，認為以現時年紀，加上臨生日前有新歌面世，已是一份大禮，若有獎項是額外獎賞。周吉佩感激很多人的幫忙和支持，公開多謝太太昨日抽空到場打點，盛讚愛妻是賢內助，「太太本身有正職，還要抽身幫我打理歌迷會、音樂教室的事務和安排服裝造型等，她正考慮遲些是否要全職幫我手。因此我一出糧就會全數給她做家用，只預留少少給自己」。

記者：林蘊兒