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娛樂

相隔15年再出新歌 周吉佩感夢幻無奢望爭獎

【明報專訊】周吉佩昨日帶領約30名「吉S粉」（粉絲暱稱）當義工，到訪社區中心跟一班長者唱歌、玩遊戲、影相兼大派禮物。大部分長者看過無綫歌唱比賽節目《中年好聲音》因而認得周吉佩，讚他靚仔，其中102歲婆婆即場吟詩，非常精靈。周吉佩獻唱歌曲《獅子山下》至中段，機件突然失靈，音樂和畫面均停頓，一班長者陪他一齊清唱，氣氛融洽。

周吉佩10月8日踏入37歲，開心稱今年兩個生日願望都已實現，「第一個願望，想透過搞活動與歌迷聚會外，同時可以一齊做善事幫人，今次探訪都籌備了一段時間。第二個願望是新歌《你是我唯一的》，今日（5日）於各大音樂平台上架。看到公司的宣傳，好感觸和有少少想喊，因為相隔15年再出歌，特別是2023年，對我是好夢幻和很大轉變的一年」。

2008年曾當樂壇新人的周吉佩，沒太大期待今年底能在音樂頒獎禮上得獎，認為以現時年紀，加上臨生日前有新歌面世，已是一份大禮，若有獎項是額外獎賞。周吉佩感激很多人的幫忙和支持，公開多謝太太昨日抽空到場打點，盛讚愛妻是賢內助，「太太本身有正職，還要抽身幫我打理歌迷會、音樂教室的事務和安排服裝造型等，她正考慮遲些是否要全職幫我手。因此我一出糧就會全數給她做家用，只預留少少給自己」。

記者：林蘊兒

相關字詞﹕周吉佩（吉吉）

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