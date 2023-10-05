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娛樂

張繼聰獲老婆謝安琪現身首映撐場 黃宗澤為粉絲安全 無懼被批不友善

黃宗澤遭內地粉絲投訴態度不友善︰只為大家安全着想

【明報專訊】黃宗澤、張繼聰、陳家樂、衛詩雅等前晚出席主演電影《紮職2》首映禮，眾人對票房有信心。黃宗澤早前到廣州出席活動，被網民指態度不友善，他解釋當日太多人企滿幾層樓，過往試過想跟粉絲握手，有人差點在扶手電梯跌倒，所以這次只微笑點頭以免有人受傷，安全最重要。謝安琪現身撐老公張繼聰，談到早前太太宣傳新歌重提他曾因情緒問題有輕生念頭，張繼聰說人生一定遇到很多難題及不同情緒，遇到不開心事可用不同方法紓緩。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

張繼聰表示對《紮職2》票房有信心；陳家樂稱信心指標來自家人攞多少門票，爸爸要10張，太太連詩雅拿了兩張和朋友看。黃宗澤直認十分期待主演的新戲上映，笑稱很羨慕陳家樂有家人支持，他於中秋節連母親都見不到，因媽媽去了越南旅行。他表示會積極謝票，至今幾場謝票場都有出席，還和粉絲影相。

若有人受傷責任在明星

對於之前在廣州商演場面混亂，被投訴態度不友善，黃宗澤解釋：「當日實在太多人，迫爆商場幾層樓。我曾有經驗試過想親近粉絲握吓手，差點有人從扶手電梯跌倒，唯有保持淡定微笑，點頭行過去，如果更熱情可能會有人受傷，安全最緊要，無辦法，啲人一向前衝就更加大鑊。有人受傷個責任在我處，要自己避免一下，可能有人唔明白，希望有人可以理解到這個情况，講我有乜所謂，我又唔痛，大家都知我平時個人係點，話我唔友善，我都冇辦法，是為了大家安全着想」。

回想做了對的決定

張繼聰獲老婆謝安琪現身撐場，對於太太日前宣傳新歌時，重提夫妻當年面對外界批評，一齊有情緒問題，他更曾有輕生念頭寫定遺書。張繼聰認為人生定會遇到很多難題，一定會有情緒，回想做了些對的決定，「所以遇到不開心的事情，可以揀套好電影嚟睇吓，或者聽首好聽的歌，吃好東西，讓情緒改變就會冇嘢囉」。他即趁機硬銷《紮職2》，老婆主演的新戲《4拍4家族》，夫妻的新歌外，還推介黃宗澤的餐廳。

衛詩雅睇親熱戲如鬼片

衛詩雅早前重遇戲中BB，驚見對方已兩歲大，頓感時光飛逝，笑稱自己成熟了又靚了。她日前由台灣回港發現染上甲型流感，感覺比感染新冠病毒更嚴重，「日頭病到覺得自己會死，食完藥夜晚就無事，自己都佩服自己」。她在ViuTV劇《Food Buddies》跟柯煒林的親熱戲被網民讚表情到位，衛詩雅說：「這場戲播出時身在台灣，但我好驚，不敢睇，用手遮眼尖叫，一向睇自己的親熱戲如睇鬼片，直至經理人讚拍得靚，之後我先睇番，確實是拍得靚，都好開心多人讚。」她直認不鍾意演親熱戲，拍攝時比想像中尺度大，首次見導演已講明很不想拍親密戲，但導演話電視尺度不會大得去邊，拍攝時尺度卻真的很大，幸對手柯煒林好好，十分照顧她的感受，拍得很順利。

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相關字詞﹕紮職2 衞詩雅 陳家樂 張繼聰 黃宗澤

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