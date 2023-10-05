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娛樂

【娛樂場】HOY TV《東呃西騙》 神預言JPEX事件

【明報專訊】猜猜我是誰、祈福黨、網上情緣或買賣騙案，最近更有WhatsApp視訊詐騙；加上涉藝人與網紅的虛擬資產交易平台「綠石數字資產平台」（JPEX）涉嫌串謀詐騙案，真是「總有一瓣喺左近」，任何人也有機會成為騙徒目標。HOY TV新節目《東呃西騙》打鐵趁熱播映，以15集半小時節目，論盡騙徒以不同手法令受害人跌落陷阱，包含最熱門騙案類型。節目以資訊與戲劇包裝，富娛樂性又有警惕作用，記住提防騙子。

「花生短劇」以真實案件改編

《東呃西騙》主持七仙羽（七師傅）與歐陽偉豪（Ben Sir），擺明抽水無綫節目《東張西望》，兩人在劇中是時事節目主持角色。昔日的「東張女神」林希靈、林泳淘與黃愷怡飾演追擊主持，對她們而言駕輕就熟，觀眾更易投入。參與演出的藝人多達30人，有扮演騙徒或受害人，包括黎彼德、敖嘉年、梁茵、徐浩昌（肥腸）與譚偉權等，十分熱鬧。

15集騙案主題包括網戀、電話騙案、投資、裸聊、網購、祈福、求職、飲食、保險、人生改造與KK樂園等。節目中提到香港今年上半年詐騙案資料，逾1.8萬宗，騙徒好猖獗，要提防被騙，了解案件過程，拆解被騙關鍵並揭開騙徒真面目。節目監製張志明接受《明報》訪問，他稱雖然《東呃西騙》是「花生短劇」，但節目中的騙案全部以真實案件改編，前期的資料蒐集做了很多工夫。

七師傅Ben Sir成娛樂孖寶

張志明稱決定拍攝有關騙案的節目，因為太多人受騙，若以資訊節目形式包裝嫌變得沉悶，加入戲劇，得啖笑同時又有嘢袋落袋。張志明在製作上有新嘗試，初時特邀一班電影幕後度劇本以帶出新鮮感，但他們未慣電視製作，劇本太多鋪排，以半小時節目製作，要快而準帶出重點。結果由《東張西望》的前寫手參與，加入新元素，至於拍攝團隊是戲劇組，戲味更濃。

七師傅與Ben Sir的角色有感情線，兩人是新組合，張志明笑說：「七師傅唔識做戲，但又認真演出是節目笑點，加上她的廣東話對白，跟Ben Sir是孖寶，增加娛樂性。」社會經濟差，行騙的人更多，他稱相信每個人也會遇過騙徒，單是透過電話行騙的一定接過很多，有人不好彩中招，「真係幾奇怪，有時會諗點解仍然會有人跌落陷阱？但你會發覺騙徒的技巧愈來愈高，不斷有新的受害人出現，遭一鋪清袋」。

七師傅曾提議找林作參演

《東呃西騙》其中一集主題「投資騙案」可說是神預言，近似JPEX事件成為賣點，故事中騙徒以名人效應吸引更多人落疊，被利用的名人，一樣被騙並且有金錢損失，跟現實中相似。張志明稱發生JPEX事件後，七師傅提議節目加料搵林作參與，但現在也未知林作的狀况，故否決了。

播出日期：10月9日（逢周一至五）晚上8時30分

相關字詞﹕張志明 東呃西騙

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