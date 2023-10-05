發聲明譴責騙徒冒認教投資 林盛斌報警備案保留追究權利

林盛斌前晚上載公司棋人娛樂製作發出的嚴正聲明，指近日網上的社交平台出現大量盜用林盛斌（Bob Lam）的名字及肖像，稱為教授投資的專頁或專欄，公司與林盛斌都沒有開設或授權任何人使用林盛斌的名字及肖像開設這些專頁或專欄，均為假冒。由於事態嚴重，損害公司及藝人聲譽，已報警備案，維護自身合法利益，並保留一切法律的追究權利。

呼籲受害人報警

林盛斌留言：「必須要嚴正聲明，亦都強烈譴責嗰啲騙徒。如果你懷疑自己被騙甚至已經蒙受損失，請馬上報警處理。我再講多一次：我冇開過任何群組、專頁、專欄去教人投資，嗰啲乜乜股票投資交流群，全部都係呃人嘅！希望大家必須要小心謹慎，千祈唔好上當。」

劉佩玥同樣被人冒用她的照片及名字在網上稱教人理財法，她在社交網嚴正指是假及騙局，「唔係我，唔好信」。

娛樂組