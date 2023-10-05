抵港宣傳明年個唱 開心粉絲接機 中島美嘉表現親民 想飲茶食點心

記者：林蘊兒

中島美嘉過去曾來港為主演的電影《NANA》宣傳，對上一次是2018年應邀出席香港亞洲流行音樂節。相隔5年，中島美嘉昨日從東京抵港，出席今日在酒店舉行的演唱會記者招待會，為明年演出宣傳造勢。昨午2時許，身穿黑色上衣配牛仔褲打扮隨意的中島美嘉，在數名工作人員隨行護送下，由機場A閘步出。現場約有10數粉絲帶備寫上「美嘉」的字牌守候，演唱會主辦單位安排4至5名保鑣為她開路。

安全理由婉拒簽名

中島美嘉甫見傳媒和粉絲，即面露笑容友善揮手，並企定讓大家拍照，但沒有接受訪問。登上座駕前，中島美嘉沿路保持笑容，又親手接粉絲禮物，粉絲用日文呼喚她的名字及歡迎她時，她點頭以示道謝。

其中一名忠實男粉絲專程由澳洲來港見偶像，欲向中島美嘉索取簽名，雖然她有望向該粉絲微笑，又間中擺V字手勢，似乎心情不錯，可是遭工作人員組成人牆包圍，以安全理由阻攔，粉絲最終未能取得簽名，失望而回。

被恭喜再婚報以甜笑

大會安排翻譯在場，記者先恭賀中島美嘉今年2月再婚的喜訊，她聞言即甜笑，未有回應。問再度來港感受？她用手輕輕撥，然後說覺得香港天氣頗熱，但見到粉絲的熱情很開心。問她想去什麼地方玩？她反問：「有什麼好介紹？（飲茶食點心？）好。」