明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【開箱】 《走進你的時間》 韓版《想見你》沒比較沒傷害

【明報專訊】《黑道律師文森佐》全汝彬、《社內相親》安孝燮及《衣袖紅鑲邊》姜勳主演的韓劇《走進你的時間》，上月8日在影視串流平台Netflix上架，改編自柯佳嬿、許光漢及施柏宇主演的台劇《想見你》，《走》劇被指不及原作，跟許光漢演同一角色的安孝燮，中年造型被評像「乞丐」，韓版情節也不及台版細膩、感人。有比較有傷害，情形就像Netflix去年推出韓版《紙房子》，同樣被彈不及西班牙原作。

跟足原著 畫面唯美

《走進你的時間》講述韓俊熙（全汝彬飾）一直想念一年前因空難離世的男友具延准（安孝燮飾），當收到錄音機及錄音帶，聽着舊歌《收集我的眼淚》，靈魂穿越到1998年高中生權珉周（全汝彬飾）身上，並遇見與男友具延准長得一模一樣的高中生南時憲（安孝燮飾），以及暗戀權珉周的鄭仁圭（姜勳飾），展開一段跨越過去與未來的愛情。

《想見你》不僅在台灣爆紅，在馬來西亞、韓國、香港及日本也掀起熱話，男主角許光漢人氣高企，在韓國及香港均有不少粉絲。該劇受歡迎，源於女主角對男友的思念之情超越生死，並穿越時空重遇，展開奇幻愛情。《走進你的時間》跟足原著，結合穿越元素，錯綜複雜的愛情關係，成為最大看點。韓俊熙穿越到1998年，靈魂走入外表一模一樣但個性截然不同的權珉周身上，遇上跟去世男友具延准長得一模一樣的南時憲，後者對權珉周漠不關心，因為她是好友鄭仁圭的暗戀對象，但南時憲慢慢被爽朗率真的韓俊熙所吸引，繼而引發出三角戀。

此劇另一賣點是多重穿越時空，且結合懸疑兇案情節；1998年權珉周被謀殺，南時憲一直無法忘記她，其後於2002年遇上交通意外，那一瞬間穿越到2007年，進入當時18歲具延准的身體。南時憲此刻才明白，之前韓俊熙穿越到1998年，進入權珉周身體一事不是假的，於是南時憲下定決心，要以具延准的身分接近韓俊熙，與她重新發展。劇中的多重穿越，令男女主角的愛情進入無限反覆的軌道，因互相思念，超越了時間限制，穿越時光尋找對方，走進對方的時間，感人催淚。

《走進你的時間》情節大致跟足原著，但許多經典場面被刪減或修改，例如1998年南時憲遇上年幼韓俊熙只是輕輕帶過，台版描述得比較仔細。《走》劇予人感覺只是換上韓國背景、道具及音樂，未能超越原作；不過拍得漂亮，例如男女主角在南怡島寫生遇驟雨，在兩旁大樹下奔走，慢鏡頭的畫面很唯美。此劇精髓是通過聽舊歌穿越時空，台版選用伍佰的《Last Dance》，韓版則是已故男歌手徐志源的《收集我的眼淚》。徐志源18歲出道，憑《另一個開始》橫掃樂壇，被封為「天才歌手」，可惜發行第2張專輯前，於1996年自殺身亡，《收集我的眼淚》正是徐志源第2張專輯的主打歌，當年大熱，早前成為韓劇《機智醫生生活》插曲，再度翻紅。《走》劇選擇《收集我的眼淚》作為點題歌可謂十分適合，歌詞也意境十足，「親愛的，我會等你的，我淚流滿面的信，觸碰天空，總有一天你會回來吧」。

安孝燮全汝彬表現不錯

《走進你的時間》口碑麻麻，收視也未如理想，最高只佔Netflix非英語節目榜第4位。大概台版太受歡迎，觀衆難免跟原作比較。有網民指全汝彬、安孝燮及姜勳，均比不上《想見你》柯佳嬿、許光漢及施柏宇，認為造型是敗筆。其實兩名男主角演技不差，安孝燮演深情的南時憲，讓人感動，他的角色雖沒有刻意展現如許光漢般調皮的一面，但充分表現出校園萬人迷的味道。

全汝彬一人分飾兩角，扮演個性不同的權珉周及韓俊熙，非常突出，她運用不同眼神演繹兩角，讓觀眾一看便懂，也讓觀眾體會到南時憲為何只鍾情韓俊熙，卻從沒有愛上權珉周。劇集尾聲，權珉周向韓俊熙透露企圖自殺的原因，這場戲全汝彬演技到位，讓觀眾有心痛的感覺。如果觀眾能夠抛開《想見你》的「包袱」來看《走進你的時間》，沒比較沒傷害的情况下，應該可以發掘到《走》劇的優點。

相關字詞﹕韓劇 想見你 姜勳 全汝彬 安孝燮 走進你的時間 開箱

上 / 下一篇新聞