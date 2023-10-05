《血色蛻變》Netflix收視不敵西班牙片《無處逢生》

【明報專訊】影視串流平台Netflix公布9月25日至10月1日一周收視，《毒網》男星班尼斯奧迪多路（Benicio Del Toro）伙拍《叻女掌門人》雅麗茜亞蕭華史東（Alicia Silverstone）主演《血色蛻變》，錄得1770萬觀看次數，成為英語電影榜冠軍；該片講述刑警調查女地產經紀命案，揭露錯綜複雜的地下交易。《愛在雲霄》及《復仇名冊》分別以1170萬及1120萬觀看次數佔亞季軍。《血》片成績雖不錯，但總觀看次數遠不及西班牙片《無處逢生》，後者以2380萬觀看次數在非英語電影榜登頂，講述孕婦逃離極權暴政後，困在原本用來藏身的貨櫃於汪洋漂流。波蘭片《被遺忘的愛》緊隨其後，巴西電影《急速殺陣》則位列第3。