現身釜山獲頒亞洲電影人獎 周潤發謝太太港片TVB 自拍曬韓語

文：蘇珮欣

釜山影展早前宣布，為表揚周潤發在電影界成就，頒發亞洲電影人獎給他。發哥昨日壓軸現身開幕禮紅地氈，拖着發嫂（陳薈蓮）現身，同行還有《別叫我''賭神''》導演潘耀明。

劉德華李安拍片祝賀

穿上黑色西裝及把頭髮染黑的發哥，踏上紅地氈向傳媒揮手，還做出心心手勢，又與觀眾握手，十分親民。早前發哥跑步時發生意外，肋骨骨裂，昨日現身步履平穩，相信康復得不錯。宋康昊親自在紅地氈迎接發哥，兩人一見面即相擁，宋康昊更坐在發哥身旁。

宋康昊在開幕禮介紹今年亞洲電影人獎得主周潤發，形容後者的電影在其成長階段不可或缺，大讚他是電影界大哥，真正英雄。其後播出周潤發歷年作品片段，由《英雄本色》到新作《別叫我''賭神''》；劉德華、導演許鞍華、李安、朴贊郁及賈樟柯預錄祝賀片段。劉德華稱會永遠支持發哥；許鞍華形容發哥是她合作過最出色的男演員之一，而且最好人；李安則指發哥就像導演，是電影的靈魂，在《臥虎藏龍》表現出「大俠風範」。

稱今年入行50年

發哥上台從宋康昊手上接過亞洲電影人獎，以廣東話致辭，稱1973年入行，今年剛好50年，「半個世紀是漫漫長路，但回頭一看，也像是昨天的事。多謝香港電視廣播有限公司（TVB）給我做演員的機會；多謝香港電影帶我去到遠遠的地方；多謝我的太太照顧我，讓我可以無憂無慮拍電影；多謝釜山電影節給我這個大獎，多謝韓國粉絲多年來的支持及愛護。祝大家身體健康，萬事勝意」。發哥其後拿出手機與全場觀眾自拍大合照，還搞笑用韓語說「Kimchi」，示意觀眾對鏡頭微笑，最後再用韓語說「多謝，我愛你」。

釜山影展將放映周潤發主演的《英雄本色》、《臥虎藏龍》及《別叫我"賭神"》，今日（5日）他會出席「周潤發之英雄風範」講座及打手印儀式，與韓國影迷近距離接觸。

釜山國際電影節10月4至13日舉行，開幕電影是張建宰執導《因為討厭韓國》，女主角高雅星因脊椎骨折被迫缺席開幕禮，只好由有份參演的《非常律師禹英禑》朱鍾赫與《下一個素熙》金宇謙撐場。閉幕電影則是寧浩執導、劉德華主演的《紅毯先生》。

宋仲基范冰冰踏紅氈

今年開幕禮星光熠熠，韓星宋仲基、韓孝珠、韓藝璃、李絮、林秀昌、全鍾瑞、車勝元、俞承豪、Krystal（鄭秀晶）、柳演錫及李聖旻輪流踏上紅地氈。此外內地女星范冰冰新片《綠夜》將在釜山放映，《人肉搜尋》美籍韓裔男星John Cho、日本片《巿子》杉咲花及《月》宮澤理惠，以及導演岩井俊二亦有亮相開幕禮。

另外，大會原定邀請《模範的士》李帝勳和《非常律師禹英禮》朴恩斌擔任開幕禮司儀，但李帝勳患大腸炎，急需接受手術被迫缺席，昨晚朴恩斌獨力完成任務，獲讚表現出色。

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