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娛樂

【開箱】《The Moon：緊急營救》 韓國太空人不科學

【明報專訊】繼《與神同行》後，韓國導演金容華與男團EXO成員都敬秀（D.O）再度合作，拍攝製作費280億韓圜（約1.68億港元）的太空災難片《The Moon：緊急營救》，8月在韓國開畫，累計入場人次50餘萬，距離收支平衡點640萬入場人次相差甚遠；香港延至9月28日上映，本地發行商刻意選在中秋加國慶長假期「應節」，偏偏撞正《A.I.創世者》及《恐懼鬥室X》等荷李活片打對台，票房同樣未許樂觀。

薛景求伙都敬秀演出

歌影視三棲的都敬秀曾經憑韓劇《沒關係 這是愛情》、電影《與神同行》系列贏得多個演技獎項，成績有目共睹；新片《The Moon：緊急營救》請來《茲山魚譜》青龍影帝薛景求及《夫妻的世界》百想視后金喜愛作綠葉陪襯，加上擅於處理電腦特技場面的金容華執導，在一片唱好聲中開畫，結果在劣評中落幕，都算始料未及。

此片表面說救援，實際講救贖。故事以2029年為背景，講述韓國政府急於躋身列強國家的太空競賽，結果在火箭倉卒升空的情况下，3名太空人犧牲，韓國羅老宇宙中心前主任金載國（薛景求飾）為登月任務失敗引咎辭職，從此躲在小白山天文台天體觀測站避世。《財閥家的小兒子》李聖旻客串演火箭引擎設計師黃圭泰，更因此含恨自殺，其子黃善宇（都敬秀飾）背負悲痛和贖罪之心，以太空人身分加入第2次登月行動。

遺憾的是再度登月仍不順利，《救急先鋒日誌》金來沅與《太陽的後裔》李伊庚扮演第2批太空人，在升空後遇上流星雨，當時二人正在太空船外工作，首當其衝慘被隕石擊斃，黃善宇目睹悲劇發生，但無暇傷痛，因為他必須獨力完成餘下任務，可是禍不單行，當他登月之後，連環受到流星雨及月震等天災襲擊。金載國請求前妻兼美國太空總署（NASA）太空站「月球門戶」計劃總監尹文英（金喜愛飾）協助，她為情為義，一再向韓方提供機密資料，又煽動太空站職員參與非法救援行動，最後被白宮派員拘捕。三人全情付出，換來哪種結局？

都敬秀憑電影《與神同行》贏得韓國新人獎，去年更憑韓劇《真劍勝負》登上視帝寶座，接拍新片《The Moon：緊急營救》豈能馬虎？開鏡前先接受為期3個月的太空人特技訓練，包括在身上吊了多條威也的情况下，模擬無重狀態下的活動能力，就連穿著重達數十公斤的太空衣戲服，亦是依照NASA標準製作，拍攝過程苦不堪言，但亦有助投入角色。

劇本所限演員難發揮

未知是否受到劇本所限，都敬秀難言發揮，經常對着鏡頭瞪眼作驚恐狀，更令觀眾有吃不消感覺。薛景求與金喜愛只需留在辦公室當指揮，自然輕鬆得多，尤其後者在電影中段才現身，戲分僅比金來沅或李伊庚略多一點。

《The Moon：緊急營救》雖然屬於科幻片，部分內容卻有違科學根據，例如片尾都敬秀從太空船跳落月球表面，墜落速度跟地球人跳樓無異，最後還得依賴無人機以減低下降速度，問題是月球引力只有地球六分之一，換句話說，有關劇情純粹為營造緊張效果而拍，就算脫離「科學」亦在所不惜。另外，電影特別提到都敬秀角色是軍人出身，獲選為第2批太空人，卻在兩名拍檔犧牲後，才揭發他並沒有單獨控制太空船的能力，如此設定是否太過兒戲？相比之下，荷李活同類作品如《引力邊緣》及《火星任務》等劇情便實際得多。有關太空救援的電影題材，《The Moon：緊急營救》算是韓國影壇的新嘗試，就算未能「一步登天」，至少勇氣可嘉。

上映日期：9月28日

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