安雅泰萊采兒與Malcolm McRae自2021年5月傳緋聞,一直保持低調,去年終偕男友出席首映禮,並把合照上載至社交媒體,正式公開戀情。據悉去年7月已傳安雅到澳洲拍攝《末日先鋒:戰甲飛車》外傳電影《Furiosa》前,已跟Malcolm先註冊結婚。後者曾談及戀情,表示其歌曲《Really Want to See You Again》,正是認識安雅兩天後所寫的作品。