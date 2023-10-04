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娛樂

相隔20年再拍荷李活製作 吳宇森復仇新片預告曝光

【明報專訊】吳宇森早年曾到荷李活發展，執導《奪面雙雄》、《職業特工隊2》等賣座電影，2003年拍畢賓艾費力（Ben Affleck）主演的《致命報酬》後，即返回亞洲主力拍華語片；去年他重返荷李活，拍攝《自殺特攻：超能暴隊》祖爾堅拿文（Joel Kinnaman）主演新片《Silent Night》，首條預告片前日曝光，動作連場十分緊湊。

吳宇森執導的《英雄本色》、《喋血雙雄》、《辣手神探》風格獨特，獲邀到荷李活發展，接連拍了《終極標靶》、《斷箭行動》、《奪面雙雄》、《職業特工隊2》、《烈血追風》及《致命報酬》等電影，其後返回亞洲發展近20年。去年初開始為新片《Silent Night》開工，除了祖爾堅拿文，還有《萬福瑪麗亞 》卡塔蓮娜摩連奴（Catalina Sandino Moreno）、饒舌歌手Kid Cudi等參演。此片亦是吳宇森自2017年《追捕》後的新作。

講述主角失聲 幾乎無對白

《Silent Night》講述聖誕期間黑幫兩派駁火，祖爾堅拿文扮演的爸爸角色，年幼兒子喪命，他亦被擊中喉嚨，康復後不能言語，他決心闖入地下世界，找出歹徒，報殺子之仇。據美媒報道，《Silent Night》就像最近於串流平台Disney+上架的科幻片《暗夜異劫》（No One Will Save You），幾乎全無對白。從兩分鐘左右的預告片段所見，近九成鏡頭是動作戲，祖爾的復仇過程子彈橫飛，又有飛車戲連場。吳宇森電影的招牌雙槍及慢鏡頭不缺，但他作品另一標誌白鴿，在預告片未見出現。

祖爾堅拿文動作戲親身上陣

吳宇森曾在訪問中表示，片中99%動作鏡頭均是祖爾堅拿文親自上陣，而且他每天跟動作指導受訓及綵排。由於角色不能言語，吳宇森又讚賞男主角眼神懂得演出，「他眼神裏有很多故事和感情，我很高興能跟他合作」。卡塔蓮娜摩連奴片中演祖爾的太太，Kid Cudi則飾演警察，吳宇森憶述後者甫抵達片場即表示，「『我要拍吳宇森式動作戲』，於是問他那是什麽呢？他說：『就是要用雙槍開火』，我遂給他兩支手槍」。《Silent Night》預計12月1日在美國上映。

Netflix《斷網假期》奧巴馬監製

另一方面，影視串流平台Netflix前日公開末世驚慄片《斷網假期》（Leave the World Behind）首條預告片，該片由美國前總統奧巴馬夫婦監製，《煤氣燈效應》森艾斯米（Sam Esmail）執導，改編Rumaan Alam於2020年出版的同名小說，曾納入奧巴馬的推介書單。金像影后茱莉亞羅拔絲（Julia Roberts）、《情留半天》伊頓漢基（Ethan Hawke）、《綠簿旅友》馬亞沙拉亞里（Mahershala Ali）、《渾身是勁》奇雲貝根（Kevin Bacon）及《黑鏡6》麥雅拉海洛（Myha'la Herrold）主演。

《斷網假期》講述茱莉亞與伊頓帶同子女租住豪華度假屋度周末，怎料出現兩名陌生人，兩人聲稱是父女，並且是度假屋的主人，表示外面受到網絡攻擊，於是回到此避難。預告片段中展示災難逐漸逼近，恐怖氣氛籠罩。此片預計11月22日在美國部分戲院開畫，12月8日正式在Netflix上架。

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