【娛樂場】「楊凡的周璇1957」 說好「金嗓子」故事

周璇（1920年—1957年）是1930至1940年代著名歌手與影星，經典名曲包括《天涯歌女》、《夜上海》、《何日君再來》、《永遠的微笑》、《花樣的年華》與《四季歌》等。導演楊凡在社交平台講述今次展覽、拍賣並推出同名書的由來。是次拍賣專場「楊凡的周璇1957」囊括源自周璇的照片集及樂譜，共1957件，均以無底價形式拍賣。

大量照片不曾曝光

楊凡稱源於2011年晚秋，他在北京拍賣會得到一份周璇舊藏的照片和樂譜，大大小小整整齊齊共1957件。不知有意或湊巧，數字和周璇去世的年份相同。其中有大量照片不曾曝光，無論照片是放大或是直接打印（contact print）都是原底冲洗。內容從周璇14歲入行開始到最後離開的虹橋療養院，涵蓋她短暫藝術生涯的每一個變化，從明月歌舞團、新華歌舞團直到名成利就。

當中有一本本剪貼的影片劇照，每張都是contact print，有些還有人工上色、壓剪了花邊，表達更多的心意。從這些劇照本可以看出上世紀三四十年代中國電影的變化，其中《董小宛》、《西廂記》、《紅樓夢》、《漁家女》、《長相思》、《歌女之歌》、《花街》，都是代表作。

物件來自周璇家屬

更加難得的是有一大部分是1940年代，周旋在香港拍攝《長相思》和《各有千秋》的影集，還有彩色電影《彩虹曲》原裝彩色照片。珍藏中還有當代明星好友贈予周璇的親筆簽名照片，贈者包括阮玲玉、胡蝶、 李香蘭、白虹、王丹鳳、李麗華與黃河等。楊凡提到當時拍賣行非官式告訴他，這批物件來自周璇的家屬。

新書在展覽跟讀者分享

楊凡說：「作為一個曾經一度的攝影師和電影導演，當初就默默許下願望，希望好好將這批照片整理，說下周璇的故事。」事隔多年，楊凡覺得應該整理自己願望的時候，找了《山河小歲月》作者李舒做主筆，替他講好周璇故事，找了合作多年的設計師Amos，還有中國嘉德（香港）動用資源，讓他啟動「楊凡的周璇1957」計劃。

書籍先行，《楊凡的周璇1957》一書以兩年多調整與修改，遂了一個電影人遙遙致敬的心願，收錄包括寫真、劇照等512幅。這本畫冊不會在書店發售，只會在展覽期間以特刊的方式與讀者分享。

中國嘉德（香港）2023秋季拍賣會「楊凡的周璇1957」預展（免費入場）

展覽舉行日期：10月3日至7日

拍賣會日期：10月8日

地點：香港會議展覽中心展覽廳5BC