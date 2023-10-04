不想打擾鄭少秋 汪明荃：朋友話欣宜無事

對於鄭少秋（秋官）的大女鄭安儀在美國自殺亡，問阿姐可有關心？她說：「睇報紙先知，等秋官靜吓，兩公婆商量吓啦！仔女嘢都麻煩嘅，又唔係同住，睇唔到咁多，鄭安儀55歲都好大個啦！唔會煩秋官住，致電問候都得嘅，但佢唔聽電話。」她稱早前老闆想找秋官做演唱會嘉賓，對方完全不接電話，「我沒私下致電給他，飲茶都無，拍完戲就大家各自各啦！登台就會見到面」。阿姐表示不清楚秋官大女是否有情緒問題。問可有關心傳有情緒問題的鄭欣宜？她說：「情况係點我真係不知 ，私下無找她，相熟朋友說她無事，咁應該無嘢啦！畀啲時間佢啦，有時細路女自己都有啲嘢，見佢咁瘦，我以為佢減肥。」

阿姐早前到廣州參加考察團，首次乘搭高鐵，大讚又快又舒適，但對內地洗手間的衛生情况卻大呼嚇死，有很大的改善空間。問阿姐有否北上消費？她說：「很多人話內地消費又平又靚，服務又好，香港要學習，不過長假期香港夜市都好返啲，一直有改進。」

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

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