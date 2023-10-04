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娛樂

曾比特眼紅陳葦璇赴日拍MV 前經理人雯雯病逝 郭偉亮：無佢無我

【明報專訊】曾比特（Mike）、陳葦璇、組合XiX等環球歌手前晚到銅鑼灣出席活動。曾比特與陳葦璇合唱新歌《旋轉拍賣》，兩人表示當年經常一起參加歌唱比賽，相識10年，終於有第一首合唱歌，陳葦璇說：「是有緣的，很期待再有合唱歌，當年比賽，Mike經常揀高難度及表演強勁的歌，我一直都想跟男歌手合作狂野表演。」Mike笑說：「我得個頭可以狂野！」陳葦璇稱兩周前看完這首歌的MV便生眼挑針，要停工一周。Mike笑說：「通常看到好嘢才會生眼挑針，沒想過我的魅力咁大。」

問到環球高層變動對工作發展可有影響？陳葦璇表示加入公司年多，工作上幾開心，之後還會到日本拍新歌MV。Mike聞言道：「本身都沒什麼，但聽完她這樣講，我有少少不開心，因我至今都未去過其他地方拍MV，每日都跟同事講，希望去歐洲拍MV，就算近啲都無所謂，有得飛就得。」

XiX由經理人郭偉亮（Eric Kwok）陪同到場，對於有傳前成員劉芷君（Aster）將加入After Class，XiX成員均表示支持，她們說：「大家都互相支持，雖然現在很少聯絡，但我們無嗌交，這是她的選擇，如果她加入After Class，都會戥她開心，After Class和我們都是朋友，沒想過鬥不鬥。」Eric Kwok前經理人雯雯因病離世，他大讚雯雯很叻和堅強，跟病魔搏鬥半年，雖然他好傷心，但雯雯也終可舒服一點，他說：「我們認識23年，其實我很惜她，這行好難遇到好人，我真的當正她是家姐，結婚時都有斟茶給她，組合Swing和我的成就全因有她，只想講無佢無我。」他指跟雯雯有很多難忘回憶，當年Swing開演唱會，見雯雯畀監製欺負，受委屈爆喊，才明白藝人應好好珍惜自己的經理人，「到我現在做XiX的經理人，更加明白做經理人的辛酸」。

記者：林祖傑

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