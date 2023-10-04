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娛樂

與鍾雪瑩齊入圍 余香凝首爭金馬影后激動爆喊

【明報專訊】《第60屆金馬獎頒獎典禮》將於11月25日假台灣國父紀念館舉行，昨日由上屆金馬影帝黃秋生、金馬執委會主席聞天祥揭曉入圍名單。今屆共3部港產片入圍，包括《白日之下》、《年少日記》及《填詞L》，前者獲5項提名，包括最佳女主角（余香凝）、最佳男配角（林保怡）、最佳女配角（梁雍婷）、最佳美術設計及最佳造型設計；《年少日記》同獲5項提名，包括最佳新導演（卓亦謙）、最佳男配角（黃梓樂）、最佳原著劇本（卓亦謙）、最佳剪輯（陳曉進、卓亦謙）及最佳劇情長片；《填詞L》獲最佳女主角（鍾雪瑩）和最佳改編劇本（黃綺琳）兩項提名。

娛樂組

港片《白日之下》余香凝與《填詞L》鍾雪瑩齊入圍角逐金馬影后，對手是《菠蘿，鳳梨》胡伶、《小曉》林品彤及《本日公休》陸小芬。《白日之下》林保怡與《年少日記》的「老闆仔」黃梓樂入圍最佳男配角。梁雍婷亦憑《白》片角逐最佳女配角。

許光漢林柏宏挑戰阮經天爭影帝

最佳男主角沒港星入圍，2010年憑《艋舺》拿下金馬影帝的阮經天，相隔13年再憑香港導演黃精甫新片《周處除三害》入圍，跟《關於我和鬼變成家人的那件事》許光漢和林柏宏，《富都青年》吳慷仁及《疫起》王柏傑爭影帝。許鞍華執導的《詩》角逐最佳紀錄片，68歲林青霞獲頒終身成就獎。

余獲媽咪囡囡送吻 鍾食燒肉慶祝

去年首次入圍金馬獎角逐最佳女配角的余香凝，今年憑《白日之下》首度獲提名爭金馬影后。余香凝在戲中扮演揭發殘疾院舍虐待院友的記者，昨日她看網上直播，聽到自己入圍時喜極而泣，她說：「好開心，心情未能平復，我坐緊月，知道坐月不可以喊，但真是忍唔住激動到喊。第一年可以坐定定在電視機前睇金馬獎入圍名單直播；媽咪在我左邊，囡囡在我右邊，其實囡囡不知發生什麼事，但突然見到我很激動，媽咪惜我臉，囡囡又走過來惜我臉，這刻是我人生中最驚喜，開心有媽咪和囡囡和我一起分享，亦替其他入圍的人開心。」余香凝表示《白》片是一個需要大眾關注的社會議題，盼藉今次入圍引起大家關注，上映時會入場欣賞，現在積極收身，希望11月出席金馬獎時靚一點，不會太肥和太腫。

跟余香凝爭影后的鍾雪瑩，在《填詞L》的角色立志要當填詞人，但反淪為填詞L並繼續追夢。她開心說：「謝謝所有工作人員守望相助，謝謝廣東歌。黃鐦、黃綺琳剛約了我今（昨）晚食燒肉，就像當初叫我一起拍電影，如此即興又認真，我會多吃幾塊。」

林保怡爭「男配」鬥童星黃梓樂

入行超過30年的林保怡憑《白日之下》迎來演藝生涯首個電影獎項提名，戲中飾演殘疾院舍監一角入圍最佳男配角，他興奮道：「今次入圍金馬獎當然開心，又演了這麼多年戲，雖未得獎，但都得到一點認同。戲中除我以外，姜大衛、胡楓等都演得相當出色，新人都一樣好，所以今次獲提名有點意外。」10歲童星黃梓樂憑《年少日記》入圍最佳男配角，他說：「多謝導演卓亦謙給我機會和信任，睇劇本時已經忍不住喊，拍的時候只盡力去做。」

導演卓亦謙：繼續做自己喜歡的事情

導演卓亦謙說：「第一次拍電影之前，我的本業是寫劇本，一直很喜歡說故事，所以得到劇本上的肯定，對我來說有很大的意義，彷彿有人拍拍我的肩膀說『要繼續做自己喜歡的事情』。」梁雍婷憑《白日之下》角逐最佳女配角，她激動說：「多謝金馬獎評審的肯定，特別多謝監製爾冬陞、導演簡君晉、編劇Iris同阿楓，期待去台灣吃素食便當。」憑《填詞L》入圍最佳改編劇本的黃綺琳說：「第二次參加金馬獎，今次《填詞L》入圍兩獎項，非常開心，尤其是鍾雪瑩爭最佳女主角，超級幸運有她，一個超級會演戲的填詞人。」

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