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娛樂

【開箱】《一個好人》 科倫絲佩芝戲鬥摩根費曼

【明報專訊】上月在影視串流平台Prime Video上架的《一個好人》（A Good Person），並非1997年成龍主演的同名電影，而是今年剛拍了史上最賣座二戰電影《奧本海默》的科倫絲佩芝（Florence Pugh）另一新作，該片拍攝期間後者與身兼編導監製三職的《醫院狂想曲》男星薩克巴夫（Zach Braff）拍拖，由於兩人年齡相差逾20年，被嘲為父女戀，不過去年已分手；這對導與演情侶檔，讓科倫絲有很多發揮，更跟《月黑高飛》摩根費曼（Morgan Freeman）鬥「戲」連場。

主角婚前車禍 兩死一傷

《一個好人》講述Allison準備與高中同學Nathan結婚，開車往試婚紗途中因看手機查閱地圖，發生嚴重車禍，同車的Nathan家姐Molly與姐夫Jesse死亡，Allison重傷。1年後，Allison與Nathan已分手，她搬回母親Diane家居住，並染上止痛藥癮。透過在藥廠做的朋友Becka拿藥不遂，在酒吧重遇兩名舊同學，受辱才拿到毒品後，她決定接受治療戒除藥癮，意外地遇到Nathan爸爸Daniel。後者是退休警探，正照顧女兒Molly的遺孤Ryan，可是外孫女正值青春反叛期，在校受欺凌，又跟同學格格不入，讓Daniel十分頭痛。已戒酒10年的他，抵不住壓力及心魔，擔心自己重蹈酗酒覆轍，於是尋求治療。Daniel邀請Allison回家晚飯，Ryan得悉她就是「殺父母兇手」，十分不滿。Allison後來透過Ryan得悉Nathan已有新女友，而且感情穩定，讓Allison再次崩潰。

相比起在《奧本海默》科倫絲佩芝只演了幾場戲，而且觀衆可能聚焦其裸露場面，在《一個好人》她從頭帶到尾，亦首次參與監製工作。片中自剪秀髮一幕，據報真髮上陣；講述Allison車禍前有音樂天分，科倫絲亦創作及主唱了片中兩首歌曲《The Best Part》及《I Hate Myself》，盡展才華。此片跟《毒癮》與《無痛殺手》一樣，講述Allison受止痛藥奧施康定（OxyContin）牽制，一方面因車禍重傷的肉體痛楚，另一方面害了兩條人命，讓Ryan成為孤兒，Daniel和Nathan承受喪女喪姐之痛，並斷送本來美滿的姻緣，藥癮成為她逃避身心痛楚與愧疚的藉口。Allison每個階段的掙扎，科倫絲都有不同層次的演繹，不論是重遇曾看不起的舊同學，結果要低聲下氣跪求毒品的受辱時刻；又或者把藥分成一半服用，以為可以瞞騙別人她其實沒有上癮，那一刻卻碰見Daniel。面對帶給他痛楚的女孩，Daniel同時很了解她正經歷他走過的路，這種戲劇衝突，讓兩人每場對手戲都變得好看。

票房一般 影評毁譽參半

演員出身的薩克巴夫，最著名作品是拍了9季的處境劇《醫院狂想曲》；2004年自導自演《傷心快樂人》，《黑天鵝》妮坦莉寶雯（Natalie Portman）有份參演，250萬美元（約1950萬港元）成本，最終大收3500萬美元（約2.73億港元），而且贏得不少獎項，甚至原聲大碟也拿下格林美獎。在《一個好人》編、導、監卻不演出，今年3月在美國小量戲院上映，最終以310萬美元落幕；影評則毁譽參半，認為電影略嫌煽情，不過良好意願和精彩演出，還是會讓人滿意。

《一個好人》透過Daniel和Allison一老一少角色，告訴觀衆：「受傷者恆傷人」（hurt people hurt people），唯有療癒傷痛，才不會誤傷他人；怎樣做一個更好的人，也成為Allison的人生課題。

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