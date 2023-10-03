黑鳳凰「死侍」狼人同行 Taylor Swift再入場撐緋聞男友

Taylor Swift上月睇比賽與Travis Kelce的媽媽Donna在包廂並排而坐，前日有電視台拍下Taylor攬實Donna的鏡頭。另一方面，早前有報道指Taylor入場睇波，刺激Travis的球衣銷量上升4倍；據悉兩人傳出緋聞後，Travis過去一周的社交網Instagram追隨者人數急增86萬至360萬，成為上月美式足球員之冠，而亞軍正是Travis同為美式足球員的哥哥Jason，後者也增加了13.7萬粉絲。Taylor Swift帶來強勁經濟效益，或許「死侍」賴恩雷諾士也應邀請她去其英乙球會域斯咸睇波。