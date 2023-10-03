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娛樂

黑鳳凰「死侍」狼人同行 Taylor Swift再入場撐緋聞男友

【明報專訊】美國樂壇天后Taylor Swift與效力堪薩斯城酋長的美式足球員Travis Kelce傳緋聞，上月24日身穿紅白色酋長隊外套入場觀戰，跟坐在包廂的Travis母親Donna言談甚歡，成為全場焦點。前日（1日）堪薩斯城酋長在新澤西州對戰紐約噴射機，她不避嫌再度捧場，而且組成星級睇波團。剛與男歌手Joe Jonas離婚，被指帶同兩女下榻Taylor紐約住所的《變種特攻：黑鳳凰》女星蘇菲端納（Sophie Turner），隨同Taylor入場外，還有Taylor閨密兼《花邊教主》女星碧琪麗芙莉（Blake Lively）、碧琪丈夫「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds），以及同樣剛宣布離婚的「死侍」好友「狼人」曉治積曼（Hugh Jackman）等。

Taylor Swift上月睇比賽與Travis Kelce的媽媽Donna在包廂並排而坐，前日有電視台拍下Taylor攬實Donna的鏡頭。另一方面，早前有報道指Taylor入場睇波，刺激Travis的球衣銷量上升4倍；據悉兩人傳出緋聞後，Travis過去一周的社交網Instagram追隨者人數急增86萬至360萬，成為上月美式足球員之冠，而亞軍正是Travis同為美式足球員的哥哥Jason，後者也增加了13.7萬粉絲。Taylor Swift帶來強勁經濟效益，或許「死侍」賴恩雷諾士也應邀請她去其英乙球會域斯咸睇波。

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