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娛樂

安孝燮香港見面會 演廣東話版《社內相親》

【明報專訊】憑韓劇《社內相親》人氣急升的安孝燮，前晚首次在九龍灣國際展貿中心Star Hall舉行香港粉絲見面會。他表示多年來忙於拍劇，終有機會與香港粉絲見面，心情既激動又緊張。

曾當練習生 展跳唱實力

安孝燮會上大談日常生活習慣與工作近况，透露最近搬屋，棄掉不少半年沒用過的物品；他自稱興趣是游水及旅行，並推介韓國、加拿大及香港三大旅遊點，此行來港吃了擔擔麵及鴨。

粉絲投選最喜愛安孝燮的3齣劇，會上公布分別是《社內相親》、《浪漫醫生金師傅》及《深淵》，大會隨即播出安孝燮在《深淵》與朴寶英的接吻場面，他即怕醜低頭不敢看。接着玩遊戲，要他用廣東話重演3齣人氣韓劇的經典對白，他說了《社內相親》的「我每一方面都好叻」，惹來台下粉絲起哄。安孝燮為粉絲錄製Morning Call語音，又用英文朗讀情詩，展現語言天分。

安孝燮出道前曾經是JYP娛樂的練習生，在見面會大展跳唱實力，翻跳BigBang成員太陽的《Vibe》，又唱歌曲《I'm your man》及《Still with you》。他自言表現麻麻，有少少跣腳失誤，加上喉嚨不適，「有點感冒，但見到大家好了好多，所以我要多些來香港」。Encore時段，安孝燮走落台與粉絲近距離接觸，還自彈自唱英文歌《Let It Be》、《Nothing's Gonna Change My Love for You》及韓語歌《感謝》，展現音樂才華。活動尾聲，他看到粉絲製作的應援片段，直言感動並落淚。

記者：蘇珮欣

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