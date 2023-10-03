尊尼事務所易名SMILE-UP.處理賠償 東山紀之開新藝人公司 岡田准一離巢

文：蘇珮欣

尊尼事務所昨日在東京舉行記者會，東山紀之、井之原快彥及兩名律師出席。東山紀之再次就尊尼喜多川性侵行為道歉，井之原快彥則呼籲外界停止在網上誹謗及中傷受害者。

稱SMILE-UP賠償額超法例規定

東山紀之隨即宣布尊尼事務所會從10月17日起改名為SMILE-UP.，專責處理受害人賠償事宜。SMILE-UP.由前社長兼喜多川外甥女藤島Julie景子100%持有，完成賠償工作後，SMILE-UP.會結束營業。東山紀之表示改名是表明管理層決心與尊尼喜多川分道揚鑣。其實Smile Up是尊尼事務所2018年回饋社會及籌辦賑災活動的名稱，東山紀之表示外界或對Smile一詞感到不適當，但他們相信向受害者賠償也是社會責任之一。

談到賠償方案進展，事務所9月13日成立由3名律師組成的受害人救濟委員會，截至9月30日，有478人聯絡他們，其中325人要求賠償，目前已確認有150人曾隸屬尊尼事務所旗下，11月開始會賠償受害者，並提供心理輔導等諮詢服務。東山紀之稱只要有受害人聯繫委會員，他都願意聆聽他們的想法及要求；又指預計將來受害者人數會增加，因此SMILE-UP.今後會專注賠償事宜，不過會上未有提及賠償形式及金額。

藤島Julie景子昨日未有現身，由井之原快彥讀出她的親筆信。藤島透露從20歲開始患有恐慌症；持有SMILE-UP.100%股份，是為了向受害者提供超出法例所規定的賠償額。她自言與亡母兼事務所前社長Mary喜多川關係不好，即使成為事務所董事多年，也沒有營運權力。

井之原快彥當副社長兼顧幕前

另一方面，將於一個月內成立一間全新及獨立的公司，將現有員工、藝人及業務轉移過去，東山紀之與井之原快彥分別擔任正副社長，新公司名字則會向粉絲募集意見。現時旗下藝人會與新公司重新簽訂合約，他們可按照個人意願尋求發展方向，不必將所有事務交給新公司。據悉新公司資本及營運，跟SMILE-UP.及藤島Julie景子完全沒有關係。

東山紀之被問到事務所旗下男團及子公司也有「尊尼」名字，會如何處理？他稱皆會改名，男團新名字由成員自行決定。擔任新公司副社長的井之原快彥表示，沒計劃退出幕前，將兼顧兩者工作。

岡田准一表明因性侵醜聞離巢

日媒指尊尼事務所因性侵風波，遭廣告商及各大電視台割席，影響藝人生計。《永遠的0》影帝岡田准一昨宣布今年11月30日離開尊尼事務所，自立門戶繼續演藝工作，表明離巢正因性侵醜聞。岡田准一表示，感覺到讓粉絲很為難，也不想給工作伙伴帶來不便，加上考慮到年齡與未來職業生涯，希望進一步發展演藝事業，因而有此決定。昨日記者會上井之原快彥談到前V6隊友岡田准一離巢一事，他稱無論對方離不離開公司，都不會影響他們的關係。