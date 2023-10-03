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娛樂

【娛樂場】黃景瑜受訓演活救火英雄 伙張婧儀組CP受歡迎

【明報專訊】無綫劇《烈火雄心》系列由1998年至2009年先後拍攝了3輯，皆贏得口碑與收視。不過近年已沒有同類型劇集，因這類題材製作成本高是重要考慮因素。最近內地先後有幾部有關消防員題材的救援劇推出，6月有陳偉霆的《照亮你》、7月有楊洋主演《我的人間煙火》。最近上架的是愛奇藝劇集《他從火光中走來》，黃景瑜、張婧儀主演，還有王子奇、唐曉天與張凌赫等演出，在同期救援題材劇中贏盡好評，熱度最勁。

英雄救美 埋下愛情種子

《他從火光中走來》全劇40集，改編自耳東兔子的同名小說，講述新時代消防員在應急救援工作的日常和成長，展現消防員的忠誠、堅守、熱血與犧牲。林陸驍（黃景瑜飾）是北潯市和平路的消防站長，擁有過人的消防技巧和豐富經驗。他被選中參與一個科普消防知識的真人騷擔任教官，節目中偶遇多年前從火場中救出的舞蹈演員南初（張婧儀飾）。當年林陸驍破門而入救南初，她一度誤認救命恩人是另一消防員，一輪錯摸，她才知道林陸驍是當年從火場抱她出來的人。南初主動表達好感，但林陸驍深知自己職業的危險而不願靠近，感情變得糾纏不清。兩人逐漸深入了解，終於確定彼此心意。

呈現火災地震空中救援

和平路消防站有一班年輕消防員，邵一九（李明峻飾）、秦十全（陳康 飾），又有從外地帶來先進裝備技術的樓明冶（王子奇飾）回歸。隊中老中青三代消防員在火災、地震、空中救援等災情合作無間，在火場出生入死，看盡人生百態。重頭戲是一場最危險的森林火災，林陸驍與隊友選擇逆火前進。

劇中黃景瑜與張婧儀這一對極討好，被封「火光CP」，兩人的感情線較含蓄，為劇情加甜，但不是劇集主題，消防隊中各成員的成長，他們的戰友情也令觀眾睇到好肉緊。劇中有消防隊奉命到地震災區救援，眾人發現被困的小孩，他們奮力搶救，可惜是令人心痛的結局，這些情節也極催淚。

黃景瑜為小6歲張婧儀勤健身

30歲黃景瑜演消防隊長林陸驍俘虜不少女觀眾的心，身高187cm的他被稱「軍裝專業戶」，曾參演《紅海行動》、《破冰行動》、《愛上特種兵》、《王牌部隊》、《罰罪》等皆演軍警角色。在《他從火光中走來》穿消防員制服的黃景瑜不單型爆，劇集開拍前他接受消防訓練令角色更神似。女主角張婧儀年紀比他細6歲，他為拉近外形的距離，每日開工前做gym，又跑步，但不能瘦太快，怕加深法令紋。

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