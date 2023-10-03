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娛樂

澳門開騷自嘲外表 張天賦孖小肥組「小矮小肥」

【明報專訊】張天賦（MC）一連兩場澳門演唱會《This is MC LIVE IN MACAU》圓滿結束。小肥擔任兩晚嘉賓，合唱《寵物》及《時光機》。MC與小肥自嘲外表，稱二人可組成新組合「小矮小肥」。小肥笑言組合外號可以是「M Fat」或者「Medium Fat」，全場爆笑。MC繼續用身高開玩笑，「我一路尋找緊矮過我的人做嘉賓，大家都知我著鞋墊，他朝一日搵到矮過我的人，會除鞋墊好自信企喺佢旁邊」。小肥拿出身分證，力證有172cm高，透露澳門身分證會列明身高。

小肥讚MC唱功，「不是太多歌手會唱我的歌，因無咩人唱到」。他又感謝「賦二代」（粉絲暱稱）的應援食物創新，有「世一瑞士雞翼」、「小心地滑椰青」，多謝愛屋及烏。

MC一輪勁歌熱舞後變成水人，大嗌：「我耳機水浸。」有「賦二代」遞上紙巾，不少粉絲看到MC飲水即尖叫聲四起。MC笑言：「幾好，飲水都有人嗌，早知我唔使排舞排得咁辛苦，啲尖叫聲差不多。」到超市手推車環節，MC澳門站改裝成漢堡包車，他坐上去被舞蹈員推着繞場一周與觀眾近距離接觸，但為安全導演不准他握手，MC唯有與「賦二代」自拍補數。

尾場中段在熱情歡呼聲下，MC忍不住破戒，火速繞場與粉絲來個快握。MC為感謝台前幕後努力，自掏腰包拿6位數字換成籌碼，在慶功宴送給每名工作人員，希望為大家帶來好運和祝福。

娛樂組

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