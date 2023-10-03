澳門開騷自嘲外表 張天賦孖小肥組「小矮小肥」

小肥讚MC唱功，「不是太多歌手會唱我的歌，因無咩人唱到」。他又感謝「賦二代」（粉絲暱稱）的應援食物創新，有「世一瑞士雞翼」、「小心地滑椰青」，多謝愛屋及烏。

MC一輪勁歌熱舞後變成水人，大嗌：「我耳機水浸。」有「賦二代」遞上紙巾，不少粉絲看到MC飲水即尖叫聲四起。MC笑言：「幾好，飲水都有人嗌，早知我唔使排舞排得咁辛苦，啲尖叫聲差不多。」到超市手推車環節，MC澳門站改裝成漢堡包車，他坐上去被舞蹈員推着繞場一周與觀眾近距離接觸，但為安全導演不准他握手，MC唯有與「賦二代」自拍補數。

尾場中段在熱情歡呼聲下，MC忍不住破戒，火速繞場與粉絲來個快握。MC為感謝台前幕後努力，自掏腰包拿6位數字換成籌碼，在慶功宴送給每名工作人員，希望為大家帶來好運和祝福。

娛樂組