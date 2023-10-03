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娛樂

馮德倫任嘉賓開金口 陳慧琳感觸淚灑舞台

【明報專訊】陳慧琳（Kelly）一連兩場《陳慧琳Season 2演唱會澳門站》獲好友馮德倫擔任特別嘉賓，合唱《北極雪》。馮德倫說自己不止很久沒有唱這首歌，更是很久沒有唱歌。Kelly笑言：「聽得出，保持番20年前個水準，都OK嘅。」馮德倫說：「你就保持番20年前一樣咁嘅樣，跳舞又冇變過。」Kelly稱馮德倫只要剃了鬍鬚，一樣有型keep得很好。馮德倫提到在首場著樽領衫，跟穿銀色高衩舞衣的Kelly相映成趣，笑指自己著多了，兩人合唱《紀念日》炒熱全場氣氛。

Kelly提到初出道因經理人黃柏高幫她找神算子算一算，稱紅色最旺她，所以出道時她由宣傳照到出席活動，都以紅色裝束示人，結果紅足20多年。她說：「我不是太信這些事，但回想如果當年不是著紅色，現在是否能站在這個台？又不知可以企多久？」歌迷瘋狂叫喊她的名字支持，Kelly被熱烈反應感動忍不住落淚。她出盡全力做好兩場演唱會，唱到聲沙，完騷後開心興奮笑說：「終於放監可以食嘢喇！我啲歌衫多啲肉都唔得，𠵱家可以盡情擦番餐飽。」說到在台上哭，她自言之前想自己不會喊，但見這麼多粉絲支持，忽然有少少感觸，並透露3個月前已找馮德倫做嘉賓，對方考慮一個月才答應，因太久無唱歌，她用誠意打動，說鍾意唱邊首都得，以及可以一齊唱，對方最終答應。

娛樂組

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