讚大老倌勤力 胡楓自爆曾想轉戰粵劇界

廖國森領獎時多謝已故大老倌靚次伯的教導，感觸哽咽，又多謝已故李香琴給予他很多演出機會。吳仟峰多謝已故祥哥（新馬師曾）教他很多粵劇經驗，點醒他很多竅門，「得獎對我是很有意義，明年是我踏入藝術界60周年，雖然不是有超卓成就，但好僥倖得到業界認同」。

杜詠心、謝曉瑩、梁非同、吳立熙、梁燕飛、陳紀婷齊獲頒優秀年青演員獎，今日生日的梁非同，前晚在後台切蛋糕預祝。她多謝前輩指導、賞識她的班主、戲班的同輩們，在藝途上有同輩共同努力，互相扶持是很開心。

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