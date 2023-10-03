薛影儀孖黃榕睇煙花 林寶玉稱冇資格管藝人私生活

談到「亞洲心動娛樂一姐」薛影儀（阿儀）在網上鬧爆她，所屬公司AMM出聲明，無限期暫停阿儀所有工作，以及保留追究權利，林寶玉表示新店開張不想提及這件事，免影響心情，「我關閉了社交平台兩三日不睇，自己做身心靈治療生意，遇到這些情况要知道點樣面對。我最近好忙，即將要去台灣幫女團發展，暫時沒有跟她（阿儀）聯絡，她有同公司聯絡，我不知公司跟她溝通如何，我沒有參與」。阿儀需要做身心靈治療嗎？她說：「歡迎任何人來做。」是否覺得黃榕帶壞阿儀？她說：「我沒有資格去管藝人私生活，她的選擇，我一切尊重。」薛影儀心情未受停工影響，前晚相約黃榕與友人看煙花，興奮大讚煙花好靚。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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