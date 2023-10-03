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娛樂

吳宗憲來港賀減肥產品銷量逾億 林盛斌舉報假冒網站減損失

【明報專訊】台灣著名綜藝主持吳宗憲自家研發的減肥收身產品，親身示範減磅10公斤，並保持7年沒有反彈，他將產品交予林盛斌（Bob）的網店獨家港澳總代理。為慶祝產品銷量逾億，吳宗憲來港出席前晚的慶功宴，「我時常來，對香港好熟悉。希望未來10年，產品銷量愈來愈好。不過知道外間有好多仿冒，藉Bob的名來騙人，由於產品食落肚，必定保障市民健康。我公司的同事沒有肥人，肥的已被我炒魷魚」。Bob發現網上有近30個假冒網站，已向有關機構舉報，損失金額未統計，又感激吳宗憲揀他的網店，吳宗憲笑言全因對Bob的樣子有信心。Bob爆有圈中人向他打聽欲試產品，有名藝人將開騷想努力減肥。

擔心再生B會被罵

上月踏入61歲的吳宗憲透露生日在工作中度過。他半開玩笑說：「每年生日都要工作，所以一生人也沒有慶祝過，不過切蛋糕就切到手軟。現在工作不是為賺錢，是為大家帶來歡樂。我與華仔（劉德華）生日日期只相差一日，大家都是天秤座，天秤座的藝人個個都是靚仔。」育有3女1子的吳宗憲，曾表示想與年輕女友生小朋友再做爸爸，他稱仍在考慮，若再生小朋友，比起自己孫兒年紀還小，擔心被人罵。

早前捲入「#MeToo」風波的黃子佼，拍短片承認及連環爆料，吳宗憲涉入其中，事後黃子佼向他公開道歉。問他有否因是非不開心？吳宗憲用手勢指向頭，示意黃子佼只是精神有問題，「從來未有發生過，是他改變了我的人生觀」。

記者：林蘊兒

相關字詞﹕林盛斌（Bob） 吳宗憲

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